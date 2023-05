Inter Como foram os confrontos entre Mano Menezes e Renato Portaluppi

20 de maio de 2023

Os técnicos da dupla Grenal se enfrentaram em 16 oportunidades na história

Mano Menezes e Renato Portaluppi são dois dos maiores técnicos do Brasil, com diversos títulos marcando a história desses treinadores. O confronto deste domingo (21) marcará um encontro de gigantes.

Apesar da má fase de Mano Menezes, o treinador conquistou com o Inter o vice-campeonato Brasileiro de 2022. Já Renato Portaluppi, assumiu o Tricolor no final do ano passado, tendo conquistado o acesso para a Série A do futebol nacional.

Histórico

Os técnicos da dupla se enfrentaram em 16 oportunidades na história, com Renato Portaluppi tendo saído vencedor em 7 oportunidades, Mano Menezes venceu 4 partidas além, de 5 empates.

A primeira vez em que os treinadores se enfrentaram foi no ano de 2006, quando Mano Menezes estava comandando o Grêmio e Renato Portaluppi estava no comando do Vasco, o time Cruzmaltino saiu vencedor por 2 a 1.

No único clássico Grenal que os dois se enfrentaram, Renato saiu vencedor, onde o Grêmio venceu por 2 a 1 o time de Mano Menezes pelo Gauchão.

