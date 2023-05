Grêmio Rodovia BR-448, na Região Metropolitana de Porto Alegre, recebe o nome de Doutor Fábio André Koff

20 de maio de 2023

Estrada que começa na Arena do Grêmio terá nome de histórico presidente gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio Estrada que começa na Arena do Grêmio terá nome de histórico presidente gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na sexta-feira (19), foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU), a denominação de Doutor Fábio André Koff para a Rodovia BR-448, que tem o seu início nas proximidades da Arena do Grêmio, no Bairro Humaitá, em Porto Alegre.

O Ato do Poder Legislativo foi decretado e sancionado pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmim, sob a Lei nº 14.586, determinando que a rodovia passe a ser chamada pelo nome do histórico dirigente gremista. Fábio Koff esteve no cargo de presidente em algumas das principais conquistas do Grêmio, como a Libertadores da América e o Mundial de 1983, entre outras.

Koff dirigiu o Clube em 1982 e 1983. Depois em 1993, 1994, 1995 e 1996 e, por fim, nos anos de 2013 e 2014.

A rodovia foi inaugurada oficialmente no final de 2013, tem 22,3 quilômetros de extensão, e serve como uma rota alternativa de deslocamento de Porto Alegre para os municípios da Região Metropolitana como Canoas, Esteio, e Sapucaia do Sul.

