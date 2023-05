Inter Técnico do Inter testa esquema com três zagueiros antes do Grenal

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

Mano Menezes enfrenta dificuldades com a série de derrotas. Foto: Ricardo Duarte/Inter Mano Menezes enfrenta dificuldades com a série de derrotas. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Buscando surpreender no Grenal 439, o técnico do Inter, Mano Menezes criou uma dúvida de última hora. No treinamento de sexta-feira (19), o treinador testou uma formação com três zagueiros. Na formação, Nico Hernández formaria a defesa com Moledo e Mercado.

Na atividade, o comandante colorado permitiu o acesso da imprensa apenas nos primeiros minutos do CT do Parque Gigante. Além da defesa, Mano ainda montou o meio campo com Baralhas, Campanharo, Alan Patrick, Wanderson e Thauan Lara, com Mauricio e Alemão mais adiantados.

No momento em que os jornalista deixaram o CT, Moledo, Campanharo e Wanderson foram à parte interna do local, enquanto Gabriel retornou a campo. O volante voltou do Catar para finalizar o tratamento após cirurgia no joelho direito. Aránguiz participou da atividade.

O provável time tem Keiller; Bustos (Igor Gomes), Moledo, Mercado e Thauan Lara; Campanharo, Baralhas (Johnny), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

O Grenal 439 será disputado às 18h30min na Arena e é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter está em 12º lugar com sete pontos, um abaixo do Grêmio, o 11º. O Botafogo lidera com 15.

