Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Foto: Divulgação

Neste artigo vamos ver como melhorar a qualidade da foto online com o promissor software HitPaw Photo Enhancer Online. O que é melhor, vamos fazer isso de maneira gratuita com exemplos fáceis e intuitivos. Nosso primeiro passo para melhorar qualidade da foto online é acessar o site.

Ao abrirmos o navegador ou browser, como preferir chamar, nos deparamos com a tela inicial com uma breve apresentação das maravilhas que este software pode fazer, além da possibilidade de usar uma amostra de toda a tecnologia de Inteligência Artificial envolvida online inteiramente grátis. Mas se quiser explorar e aprender mais sobre o mesmo, existem vários links no site que demonstram todo poder deste software que alcança até as notas mais exigentes de softwares profissionais com uma maneira fácil e intuitiva de trabalhar e obter os resultados desejados. Obviamente, se você deseja um aprimorador de vídeo, também pode consultar video enhancer online.

Vamos então começar realmente a trabalhar com ele online. Ao abrir a página citada acima verá um botão “azul” com os dizeres: “MELHORAR AGORA”, por favor, clique nele para ser direcionado para a próxima tela.

Nesta nova tela temos o título do software “HitPaw IA Photo Enhancer – Melhorar a qualidade da foto por IA (Inteligência artificial) automaticamente de graça”, abaixo temos duas opções em abas separadas uma “Pró” – que é a edição já ajustada pela Inteligência Artificial de modo a extrair a máxima qualidade de melhoria da foto e a aba “Livre” onde temos a opção de usar o software gratuitamente e ver os detalhes da foto.

Utilizando o modo “Pró” podemos arrastar a imagem que desejamos melhorar de uma pasta do nosso computador ou usar um exemplo abaixo para testar o resultado de cada estilo da foto, formato e textura. Vamos utilizar o primeiro exemplo das fotos listadas abaixo, de uma moça de cabelos escuros.

Novamente vamos ser direcionados para a página (etapa) seguinte, que demonstra como a foto é original e como ela é após o uso do HitPaw AI – vamos nos ater a aba “Pró”, nela temos as opções de “Modelo de Rosto”, “Modelo Geral”, “Modelo Denoise” e “Modelo Colorida”, seguindo temos um menu chamado “Configurações”, neste podemos escolher resoluções que vão de uma simples ampliação de 100% até 800% (4200*5600) sem perda de qualidade. Por fim temos a opção “Visualizar”, vou escolher a primeira opção “Modelo de Rosto”, com a resolução de 200% (2100*2800) e clicar em “Visualizar”.

Ao terminar de processar a imagem ela estará dividida em “Original” e “HitPaw AI” para demonstrar a grande diferença de qualidade e melhoria da foto que o software realizou, ainda abaixo da foto tens quatro ferramentas para ajudar a visualizar melhor os detalhes, como “MOVER” para movimentar a imagem de uma lado para o outro, “REINICIAR” deixando a foto no estado do resultado apresentado pelo programa sem alteração do usuário, as “LUPAS” para ampliar ou reduzir a ampliação da foto, assim possibilitando ver a diferença gritante de qualidade a foto original com a processada pelo software HitPaw Photo Enhancer após a melhoria de qualidade da foto online. Você não deixará de notar que na foto onde a melhoria de qualidade feita pelo HitPaw foi feita, existe uma marca d’água, não se assuste, basta fazer o login e fazer o download sem “Marca D’água De HitPaw” e comprar o software em diversas opções, semanal, mensal ou anual.

Mas espere aí? Este artigo não dizia a melhoria da qualidade da foto online e “GRATUITA”?

Sim, isso mesmo, primeiro apresentei na ordem das telas, nossa próxima aba é “Livre” ao lado da aba “Pró”. Nesta aba temos opções limitadas, porém podemos fazer o download da mesma em uma boa qualidade, e usar os modelos do site ou fotos carregadas a partir do nosso computador. Desta vez ao usar a opção da aba “Livre” vamos carregar uma foto do nosso computador, o software utilizará os recursos de melhoria de qualidade da inteligência artificial com as limitações de tamanho e formato de exportação do arquivo, da mesma forma irá mostrar a foto original e o resultado da foto após o uso da inteligência artificial do software HitPaw Photo Enhancer Online, acima desta foto temos as opções para fazer um novo upload, ou seja, carregar outra foto ou fazer o download da foto que melhoramos na aba “Livre”. Clique em “Download “, registre seu e-mail ou use a conta do google mesmo. Após isso será aberta a janela de “Salvar Como” do seu computador para que você possa escolher onde salvar e o download da foto iniciar.

Isso nos mostra o quanto é fácil termos fotos de alta qualidade, gratuitas ou com um investimento pequeno em relação às nossas queridas lembranças, tendo a possibilidade de poder visualizar o resultado antes mesmo de adquirir o produto na versão PROFISSIONAL o que traz muitos outros recursos que irão surpreender até o mais experiente fotógrafo. Se você ainda deseja melhorar qualidade de vídeo, pode conferir o Video Enhancer.

