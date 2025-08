Brasil Como políticos de esquerda e direita reagiram aos discursos dos ministros em defesa do Supremo? Veja

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Alexandre de Moraes foi punido com a Lei Magnistky na quarta-feira, 30. (Foto: Antonio Augusto/STF)

Parlamentares de direita e esquerda se manifestaram sobre os discursos realizados nesta sexta-feira, 1º, na primeira sessão depois do recesso do Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros da Corte defenderam Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky em retaliação ao seu papel no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em resposta, bolsonaristas criticaram o STF e políticos governistas demonstraram apoio em uma disputa por protagonismo nas redes sociais.

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados, publicaram os dizeres “Brasil acima do STF” em seus perfis no X (antigo Twitter).

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) fez uma publicação semelhante e convocou bolsonaristas a se manifestarem de forma idêntica, para tornar a frase um dos assuntos mais comentados na rede social.

Os parlamentares de direita também aproveitaram a ocasião para convidar apoiadores para atos em defesa de Bolsonaro, que ocorrerá em 3 de agosto, na Avenida Paulista e em outros pontos de cidades do País.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu que a data “precisa ser histórica” e publicou “vamos todos às ruas mostrar o nosso amor pelo Brasil” em seu X.

“O tempo do medo acabou, Moraes. Brasil acima do STF. Dia 3 de agosto será gigante”, disse Gayer.

Os governistas, por outro lado, endossaram os discursos dos ministros da Corte. “Somos todos Alexandre de Moraes”, escreveu o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ).

O político ainda pediu para seus seguidores criarem publicações com os dizeres “Brasil com STF”, entrando em uma batalha com a direita pelo tema que será mais comentado no X.

“Eu fiquei emocionado ao assistir a abertura dos trabalhos do semestre do STF. Defesa do Brasil, defesa da soberania, defesa da democracia”, afirmou Farias em vídeo. O deputado petista, que já pediu para o STF não permitir que a Lei Magnistky alcance Moraes, ainda defendeu a independência do Judiciário e a não intervenção no País.

O deputado Alencar Santana (PT-SP) compartilhou trechos do discurso de Moraes e comentou as críticas à direita feitas pelo ministro. “Em sessão histórica do STF, o ministro Alexandre de Moraes espancou o bolsonarismo e se referiu ao grupo político de Jair Bolsonaro como ‘organização miliciana’ que ‘será responsabilizada’ pelos crimes que vem cometendo”, escreveu.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), elogiou o discurso do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, no X. O ministro fez um retrospecto sobre os desafios que o Supremo já enfrentou no País e afirmou que “todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer interferência, venha de onde vier”,

“Desde os primeiros passos da República lutamos contra a quebra de institucionalidade e a partir de 1988 encontramos na Constituição o antídoto contra este mal. Não é agora que vamos recuar”, escreveu Randolfe.

Alexandre de Moraes foi punido com a Lei Magnistky na quarta-feira, 30. O magistrado está impedido de entrar nos EUA, acessar bens no país e ter acesso a serviços de empresas dos Estados Unidos.

O filho do ex-presidente deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos principais articuladores da sanção e busca conseguir anistia para os condenados pela tentativa de golpe de Estado com o ato.

Em resposta ao ataque, o STF usou sua primeira sessão do semestre para defender a atuação da Corte e do magistrado vítima da sanção. Os ministros consideraram as investidas como “covardes”, “pseudopatrióticas” e contra a soberania nacional. As informações são do portal Estadão.

