Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

O recurso está disponível somente para quem recebeu visualizações no perfil. (Foto: Reprodução)

Há como saber quem viu seu perfil no LinkedIn nos últimos 90 dias. Além disso, a plataforma também permite visualizar nome, foto, cargo e empresa atual de pessoas que visitaram a sua conta. Para que isso aconteça, elas não podem estar navegando no modo privado.

O recurso está disponível somente para quem recebeu visualizações no perfil. Caso não existam visitas registradas, a ferramenta não será exibida em sua conta.

No celular

– No app, toque na sua foto de perfil, no canto superior esquerdo;

– Toque na opção “[Número] visualizações de perfil”.

No computador

– Na tela inicial, clique no botão “Eu”, na barra superior direita;

– Selecione a opção “Ver perfil”;

– Deslize a tela para baixo até a seção “Análise”;

– Clique no link “[Número] visualizações do perfil”.

Alteração

Veja abaixo como alterar a visibilidade do seu perfil no LinkedIn:

O LinkedIn permite que você altere a visibilidade do perfil. As mudanças também afetam como a sua conta é vista em sites fora da plataforma, como Google e Outlook.

No celular

– Na tela inicial, toque no ícone do perfil, no canto superior esquerdo;

– Toque em configurações, no canto inferior esquerdo;

– Selecione a opção “Visibilidade”;

– Toque na opção “Editar seu perfil público”;

– Deslize a tela e toque no botão “Visibilidade pública do seu perfil”.

No computador

– Na tela inicial, clique no botão “Eu”, no canto superior direito;

– Clique em “Configurações e privacidade”;

– Selecione a opção “Visibilidade”, na barra lateral esquerda;

– Clique em “Editar seu perfil público”;

– Deslize a tela e clique no botão “Visibilidade pública do seu perfil”.

Plano gratuito

O plano gratuito do LinkedIn não exibe todos os perfis que viram a sua conta, embora apresente o número total de visitantes. O acesso completo à lista só é possível se você fizer a assinatura do LinkedIn Premium.

A ferramenta paga também mostra informações avançadas sobre as visualizações, como dados semanais e gráficos com a variação de visitas em sua conta.

O LinkedIn Premium apresenta benefícios exclusivos divididos em diferentes planos: Career, para oportunidades de emprego; Business, para indivíduos que queiram novas conexões e promover seus negócios; Sales, para gerenciamento de leads e ferramenta de vendas; e Recruiter Lite, para encontrar candidatos para as potenciais vagas disponíveis por uma empresa.

Entre os benefícios, estão a possibilidade de enviar mensagens para contatos que não estão adicionados em sua rede, conferir quem visitou seu perfil, acesso a videoaulas, entre outras opções. As informações são do portal de notícias Terra e do site Canaltech.

