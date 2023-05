Tecnologia Cheque assinado por Steve Jobs vai a leilão nos Estados Unidos

Cheque de US$ 175 foi assinado por Steve Jobs em 1976. (Foto: Reprodução)

Um raro objeto autografado por Steve Jobs, cofundador da Apple, está sendo leiloado nos Estados Unidos. O documento também contém o primeiro endereço da Apple, em Palo Alto. O valor estimado para arremate é de mais de US$ 25 mil, o equivalente a quase R$ 126 mil reais.

Em perfeito estado de conservação, segundo a casa de leilões RR Auction, o cheque foi datado em 8 de julho de 1976, ano de fundação da Apple. O valor descrito no documento é de US$ 175. Na ocasião, ele foi emitido para uma empresa de consultoria de gestão, a Crampton, Remke & Miller, que operava na Califórnia em 1970.

“Verificação técnica! Um cheque imaculado da Apple assinado por Steve Jobs em 1976 está à venda. Não perca a chance de possuir um pedaço da história da fundação da Apple!”, descreveu o perfil oficial RR Auction, no Twitter.

Esse não é o primeiro cheque assinado por Jobs a ser leiloado, mas a RR Auction espera superar os objetos anteriores. O leilão vai até o dia 10 de maio.

Sandálias

No ano passado, as sandálias usadas nas décadas de 1970 e 1980 por Steve Jobs, fundador da Apple, foram leiloadas por US$ 218.750 (cerca de R$ 1,1 milhão). Os itens foram arrematados por uma pessoa em Nova York que não teve seu nome revelado.

O comprador também adquiriu um NFT (sigla em inglês para “token não-fungível”) da representação em 360° das sandálias de Jobs. Um NFT é um registro digital que funciona como uma espécie de selo de autenticação.

O leilão do par de sandálias da marca Birkenstock foi realizado na Julien’s Auction, de Nova York. Inicialmente, a expectativa era que os calçados fossem arrematados por algo em torno de US$ 60 mil e US$ 80 mil, mas, após 19 lances, o valor ficou bem acima disso.

O valor final foi o maior já pago em leilão por uma sandália, afirmou Martin Nolan, diretor executivo da Julien’s Auction, em entrevista à NPR.

Segundo ele, os calçados já tinham sido leiloados em 2016, quando foram arrematados por apenas US$ 2.000 (R$ 10 mil).

Na descrição das sandálias, a casa de leilões afirmou que Jobs usou os calçados “durante muitos momentos cruciais da história da Apple”, incluindo o período de criação do primeiro computador com Steve Wozniak em 1976, ano de fundação da empresa.

“As sandálias são bem usadas, mas ainda parecem intactas”, diz a descrição do item. “A palmilha de cortiça e juta mantém a marca dos pés de Steve Jobs, moldada após anos de uso”

Os itens relacionados a Steve Jobs costumam atrair muito interesse de colecionadores. Em agosto do ano passado, um protótipo de um computador da Apple foi vendido por US$ 677 mil (R$ 3,6 milhões). Em 2021, um computador feito a mão pelo empresário e Wozniak foi leiloado por US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões). As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

