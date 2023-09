Saúde Como se livrar de maneira fácil da enxaqueca? Médico explica método que provoca alívio de forma rápida

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Técnica pode ser utilizada em casa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A enxaqueca pode ser um problema que atrapalha o andamento da rotina, principalmente pelo impacto na concentração. As descrições da condição envolvem dores latejantes nas partes frontal e lateral da cabeça, muitas vezes acompanhadas pela sensação de luzes piscando. Segundo um médico especialista em dores crônicas e agudas, existe uma forma de tratá-la em casa.

Em um vídeo que reuniu mais de 6,5 milhões de visualizações na plataforma TikTok, Kunal Sood, que trabalha atualmente nos Centros Nacionais de Coluna e Dor dos Estados Unidos, discute como a técnica de molhar os pés pode ajudar a aliviar a dor intensa.

Esta condição faz com que os vasos sanguíneos que cercam o cérebro se dilatem, e é essa expansão que pode causar latejantes na cabeça, muitas vezes concentrados em um lado. No entanto, quando o sangue é retirado do local onde a dor está concentrada, isso pode ajudar na sensação de alívio.

Ele explica que o processo facilita a dilatação dos vasos sanguíneos presentes nos pés, liberando o sangue que está na cabeça.

Em um dos comentários presentes no vídeo, um usuário do aplicativo afirma que o método para alívio funcionou após um teste: “Fiz isso na semana passada. Mergulhei meus pés por dez minutos em água quente e funcionou muito bem. Tive uma leve dor de cabeça por cerca de quatro horas depois”, escreve.

Causas inusitadas

Se você nunca sentiu uma dor de cabeça, algo improvável, saiba que sentirá — e pode ser agora mesmo. Estudos recentes mostram que nove em cada dez pessoas, crianças inclusive, têm algum tipo de cefaleia, a denominação científica para a mais tristemente democrática das condições de saúde. Pelo menos 150 modalidades de cefaleia já foram catalogadas, de diferentes graus de sofrimento, duração e localização.

Alguns fatores, como depressão, ansiedade, uso inadequado de medicamentos, falta de sono e estresse estão entre os principais estímulos do problema. Veja seis causas inusitadas que também podem contribuir para as terríveis dores.

1. Sexo: Acredite, existe uma dor de cabeça causada justamente pela atividade sexual. De acordo com a International Headache Society (IHS), organização britânica sem fins lucrativos que ajuda pessoas que sofrem de dor de cabeça, essa manifestação geralmente começa “como uma dor bilateral que aumenta acompanhando a excitação e que, de repente, se intensifica no orgasmo, mesmo sem qualquer distúrbio intracraniano (observado)”.

2. Bruxismo: Se você já acorda com dor de cabeça, o bruxismo noturno, um hábito involuntário de apertar, ranger ou bater dos dentes involuntariamente durante o sono, pode ser o culpado. Nesses casos, a dor é chamada de dor de cabeça atribuída à disfunção temporomandibular (DTM) e é causada pela contração dos músculos da mandíbula. “Ranger os dentes é cerca de 40 vezes mais potente que mastigar”, explicou Nigel Carter, da fundação British Oral Health,.

3. Faxina: Pode parecer desculpa esfarrapada para fugir da obrigação, mas muitas pessoas de fato têm dor de cabeça após limpar a casa. De acordo com o NHS, “os produtos de limpeza doméstica, bem como perfumes e purificadores de ar aromatizados, contêm produtos químicos que podem levar à dor de cabeça”. Nesses casos, a indicação é evitar usar esses produtos e outros com aroma forte, além de abrir as janelas durante a faxina.

4. Iluminação: Luzes muito fortes ou brilhantes, especialmente as que piscam, podem causar enxaquecas. De acordo com o NHS, esse tipo de iluminação aciona certas substâncias químicas no cérebro, que “ativam o centro da enxaqueca”. A recomendação é que pessoas que sofram disso usem óculos de sol dentro e fora de ambientes internos. Lentes polarizadas também são uma opção. “No trabalho, ajuste o monitor do computador ou coloque uma tela protetora antirreflexo. Você também pode desligar certas luzes ou movê-las. Se não puder, mude de lugar no escritório. As luzes fluorescentes tendem a piscar. Se possível, substitua-as por outro tipo de iluminação.”

5. Sorvete: “Você sente uma dor aguda e pulsante na testa quando come um sorvete? Então você é suscetível a dores de cabeça causadas pelo alimento frio que se move pelo palato e por trás da garganta. Picolés e bebidas geladas têm o mesmo efeito”, diz o NHS. Segundo a Harvard Health Publishing, a publicação da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, quando o sorvete toca essas partes da boca, faz com que “pequenos vasos sanguíneos nessas áreas se contraiam e depois se expandam rapidamente”. A boa notícia é que, segundo o NHS, é que essas dores raramente duram mais do que dois minutos e não exigem tratamento.

6. Postura: A má postura causa “tensão na parte superior das costas, pescoço e ombros, o que pode gerar dor de cabeça”, segundo a NHS. Nesse caso, a dor é latejante e localizada na base do crânio. Às vezes chega ao rosto, especialmente na testa. O principal conselho é sentar-se em linha reta e deixar a região lombar bem sustentada, além de evitar ficar na mesma posição por um longo período.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/como-se-livrar-de-maneira-facil-da-enxaqueca-medico-explica-metodo-que-provoca-alivio-de-forma-rapida/

Como se livrar de maneira fácil da enxaqueca? Médico explica método que provoca alívio de forma rápida

2023-09-23