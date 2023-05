Economia Compras do exterior despencam 25% no mês de abril

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











As compras internacionais de pequeno valor somaram US$ 700,9 milhões Foto: Reprodução s compras internacionais de pequeno valor somaram US$ 700,9 milhões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em abril, plataformas de compras online venderam 25% menos ao Brasil na comparação com março. Em dinheiro, a fatura do cartão de crédito diminuiu em quase R$ 1,2 bilhão no mês em que a taxação das compras do exterior ocupou parte do noticiário econômico.

Dados do Banco Central (BC), divulgados nesta sexta-feira (26), mostram que, no mês de abril, as compras internacionais de pequeno valor somaram US$ 700,9 milhões.

Isso representa 25,3% menos que a fatura paga em março. Na comparação com abril do ano anterior, a queda é de 20,1%.

Em meio à discussão tributária, as grandes plataformas adotaram algumas medidas como incentivar as compras de vendedores brasileiros, instalados no território nacional, para evitar qualquer dor de cabeça alfandegária.

Mas os dados do BC mostram que, efetivamente, a conta paga a essas plataformas diminuiu em US$ 237 milhões. Convertido para reais, o valor equivale a R$ 1,18 bilhão a menos na fatura do cartão e em pacotes no centro dos Correios em Curitiba (PR).

E, assim, o governo conseguiu ao menos temporariamente reduzir um pouco o ritmo das compras.

O imposto de importação para compras internacionais de pequeno valor é de 60%. Ou seja, se um pedido somar R$ 100, o imposto devido será de R$ 60. Em inúmeros casos o tributo pode anular a vantagem de preço dos vendedores asiáticos.

Atualmente, o governo brasileiro conversa amigavelmente com as grandes plataformas para alterar o processo de entrada dessas encomendas no Brasil.

A Receita Federal quer ter detalhes das compras antes do desembaraço aduaneiro. Para isso, negocia um novo protocolo com as plataformas.

A ideia é ter informações mais detalhadas sobre cada pedido. Neste momento, cerca de 2% dos pacotes que chegam pelos Correios têm a declaração detalhada enviada à Receita Federal.

A União Europeia firmou acordo desse tipo e, em muitos casos, os impostos europeus são pagos pelos clientes na hora da compra, diretamente na plataforma asiática.

Em troca, o Fisco do Brasil promete que compras com imposto pago antecipadamente chegarão mais rápido em casa porque passarão pelo “canal verde” da Receita.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/compras-do-exterior-despencam-25-no-mes-de-abril/

Compras do exterior despencam 25% no mês de abril

2023-05-26