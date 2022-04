Economia Comprou dólar antes da pandemia, mas desistiu de viajar? Veja se vale a pena vender agora

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Caso o investidor opte por vender, deve considerar lucro igual ou superior a 10% para que a transação seja vantajosa. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Quem fez reserva da moeda americana em 2019, com a finalidade de viajar no ano seguinte, comprou o dólar turismo entre R$ 3,79 e R$ 4,44 – valores bem distantes dos atuais. Com o preço das passagens aéreas nas alturas, devido à inflação dos combustíveis, surge a dúvida: vale a pena adiar os planos de ir para o exterior e lucrar agora com a venda desses dólares?

No início do ano, em 6 de janeiro, a cotação nas casas de câmbio chegou a bater R$ 5,92. Na última terça-feira (12), no entanto, o dólar turismo já foi negociado por R$ 4,84 e depois voltou a subir.

O professor de Economia da Universidade Veiga de Almeida, Durval Meirelles, diz que, num cenário de muitas incertezas, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e a eleição presidencial brasileira, a moeda americana pode ser usada como reserva de valor.

Porém, caso o investidor opte por vender, deve considerar lucro igual ou superior a 10% para que a transação seja vantajosa.

“Observando a diferença entre a taxa de juros do país e a inflação, vemos que a renda fixa no Brasil devolve um lucro real em torno de 5%. Por isso, para que a venda dos dólares seja interessante, é indicado ter um retorno superior a isso. Eu só venderia se o lucro fosse maior que 10%”, avalia Meirelles.

Imposto de Renda sobre a venda

Ao colocar tudo na ponta do lápis, ainda é necessário considerar o imposto que deverá ser pago sobre o ganho de capital. O especialista em impostos da EY, Antonio Gil, explica que vendas superiores a R$ 5 mil estão sujeitas à tributação, com alíquota de 15%.

“A apuração deve ser feita pelo programa GCAP da Receita Federal até o mês seguinte da venda”, orienta.

Para o operador de renda variável da 3A Investimentos, Rafael Caus, o mais interessante é segurar os dólares na carteira por ser uma moeda forte globalmente. Ele também pondera que a reserva pode ser útil para futuras viagens.

O planejador financeiro Marlon Glaciano concorda. Em sua visão, a melhor opção para quem não utilizou o dinheiro nem tem necessidade de realizar a venda para algum projeto pessoal imediato é mantê-lo guardado.

“A decisão de venda é muito particular mas, considerando que a moeda ainda pode alcançar novos patamares de alta, principalmente por conta do evento da eleição que se aproxima, recomendo apenas a compra neste momento”, diz. As informações são do jornal O Globo.

