Porto Alegre Computadores para a Guarda Municipal são entregues em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Equipamentos vão auxiliar no dia-a-dia da corporação Foto: Alex Rocha/PMPA Equipamentos vão auxiliar no dia-a-dia da corporação. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes entregaram nesta segunda-feira (20) 75 computadores e mais 120 monitores para qualificar os trabalhos da Guarda Municipal. A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e contou com a presença do

secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda, e do comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Os computadores, que irão contribuir para o serviço prestado pela Guarda Municipal, foram financiados junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no valor de R$ 460 mil. Os equipamentos chegaram na semana passada e serão direcionados para setores de inteligência, administração, estatísticas, registro e autuações da corporação. “São computadores que vão auxiliar todas as áreas da Guarda Municipal trazendo maior eficiência e inovação digital para a corporação”, afirmou Ikeda

A chegada dos eletrônicos faz parte do projeto POA Segura, que contará, ao todo, com investimento de R$ 60 milhões do BNDES. Os recursos serão aplicados em mais equipamentos, infraestrutura e qualificação dos órgãos de segurança do município. A captação de recursos na prefeitura, incluindo o POA Segura, é feita na Diretoria de Captação de Recursos e Programas de Financiamento da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre