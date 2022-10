Rio Grande do Sul Comunicador da rádio Caiçara Moisés de Assis morreu neste sábado

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Moisés apresentava aos domingos o programa Querência Caiçara. Foto: Reprodução Moisés apresentava aos domingos o programa Querência Caiçara. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O comunicador da rádio Caiçara, da Rede Pampa, Moisés de Assis, de 68 anos, faleceu na madrugada deste sábado (8). De acordo com informações iniciais por parte de familiares, ele morreu quando se deslocava para o hospital, pois não estava se sentido bem. O profissional tinha quase 40 anos de experiência em rádio. Ele já havia trabalhado nas rádios Gaúcha e Farroupilha.

Moisés comandava aos domingos o programa Querência Caiçara, onde o apresentador fazia uma seleção especial aos amantes de músicas gaúchas, informações do tempo e sugestões de programas para o fim de semana. Nas madrugadas de segunda a sábado, apresentava o Bom Dia Caiçara com o comunicador Paulo Fanti.

“A Rede Pampa e a rádio Caiçara perdem um amigo, um ícone do rádio gaúcho. Ele deixará muita saudade, mas ficará seu legado e o sentimento de admiração por todos aqueles que o conheceram e tiveram o privilégio de conviver com o Moisés de Assis”, afirmou o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

Moisés de Assis, natural de Rodeio Bonito, ingressou no Grupo RBS em 1979 como auxiliar de escritório. Depois, passou a apresentar um programa dominical na Rádio Gaúcha e, mais tarde, compôs o time de apresentadores da Rádio Farroupilha. O radialista passou pela Caiçara e retornou à Farroupilha em 1994, onde atuou até 2016. Em 2017, o apresentador foi contratado pela Rede Pampa.

De acordo com a família, o velório terá início às 10h de domingo (9), no Cemitério São Miguel e Almas, no bairro Azenha, em Porto Alegre. Às 14h, o corpo será cremado. Ambas as cerimônias serão reservadas a parentes e amigos mais próximos. O comunicador deixa esposa, dois filhos (Adriano e Rodrigo) e dois netos.

