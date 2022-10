Rio Grande do Sul Em Garibaldi, retomada da Fenachamp celebra a força da vitivinicultura gaúcha

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Evento prossegue até o dia 30, com programação cultural e gastronômica. (Foto: Divulgação)

Festa tradicional da Serra Gaúcha e que há 41 anos celebra a produção de espumantes no Rio Grande do Sul, a Fenachamp chegou à sua 17ª edição, após ter sido adiada em função da pandemia de coronavírus.

O tema é a celebração da vida, em um evento que prossegue até o dia 30, contando com grandes expositores da vitivinicultura gaúcha e nacional. Ao todo são 22 vinícolas, além de diversas atrações gastronômicas e artísticas.

A cidade de Garibaldi é pioneira na produção de espumantes no Brasil. O primeiro rótulo foi produzido pela família Peterlongo, em 1913. Nesse mesmo ano, durante 1ª Exposição de Uvas de Garibaldi, o imigrante italiano Manoel Peterlongo Filho recebeu a medalha de ouro pelo seu “Moscato Typo Champagne”.

Durante quatro décadas, o espumante garibaldense foi o único produto do gênero produzido no Brasil, conquistando definitivamente o mercado nacional da década de 1930 em diante.

Com a retomada gradual, o setor de espumantes brasileiro alcançou crescimento de 40% nas vendas em 2021, com 30,3 milhões de litros comercializados. As exportações tiveram aumento de 21%.

Embora tenha sua origem no 1° Festival Colonial Italiano, em 1979, a Fenachamp remonta oficialmente a 1981. No ano passado, seriam celebradas as suas “bodas de esmeralda” (40 anos), mas em função das restrições sanitárias, a comemoração acabou sendo realizada agora.

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou da abertura oficial do evento, na noite de quinta-feira (7). Em discurso na cerimônia, ele ressaltou: “A organização do evento está de parabéns pela conceituação da festa, que é, sim, uma festa da retomada, da resiliência e da celebração da vida depois de tantas dificuldades enfrentadas durante a pandemia”.

Ainda segundo ele, “é preciso celebrar este recomeço e também a força deste setor. O Rio Grande do Sul é responsável por mais de 50% da produção nacional de uvas e por 85% da produção de espumantes. Aqui nesta festa podemos ver muitos destes produtos que são reconhecidos internacionalmente”.

A programação completa da festa do espumante pode ser conferida no site fenachamp.com.br. Confira, a seguir, as atrações musicais previstas para este fim de semana.

Sábado (8)

– 16h30min: Sabrage Coletivo.

– 18h: Orquestra Jovem Garibaldi.

– 19:30min: Trinka Chambord

– 21h: Rafa Schüler apresenta: especial Lucille Band – Resgate.

– 22:30min Banda Fora de Ordem.

Interação Cultural com Duo Saxofonístico.

Domingo (9)

– 11h: Clave Acústica.

– 12h30min: Franceli Zimmer Dueto.

– 14h: Gera & Alex.

– 15h30min: Grupo Emozioni.

– 17h: Tom Acústico.

– 18h30min: Galpotrio.

– 20h: Grupo Manotaço.

– Interação Cultural com Duo Saxofonístico.

(Marcello Campos)

