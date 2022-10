Rio Grande do Sul Morre aos 91 anos o ex-deputado gaúcho Jauri de Oliveira

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Ex-parlamentar também foi vereador e prefeito de São Luiz Gonzaga. (Foto: Reprodução/Facebook)

Será sepultado neste sábado (8) no Cemitério de São Luiz Gonzaga (Noroeste do Estado) o corpo do ex-prefeito Jauri de Oliveira, que também foi deputado estadual. Natural de São Nicolau, na mesma região, ele estava aposentado e faleceu nesta sexta-feira (7), de causa não informada, duas semanas antes de completar 92 anos. O velório é realizado na Câmara de Vereadores local.

Com trajetória ligada ao PMDB (atual MDB) e depois ao PSB, Jauri foi eleito vereador de São Luiz Gonzaga em 1968, chegou a prefeito em 1976 e deputado estadual por duas legislaturas consecutivas entre 1982 e 1990. Em 1992, conquistou nas urnas um segundo mandato para o comando do Executivo municipal, repetindo o feito em 2000.

Sua trajetória política e administrativa motivou a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a conceder-lhe, em 2005, a Medalha do Mérito Farroupilha – mais alta honraria concedida pelo Parlamento gaúcho. Em nota divulgada no site oficial al.rs.gov.br, a bancada do PSB (seu partido desde 1987, quando deixou o MDB) manifestou pesar pelo falecimento.

O prefeito de São Luiz Gonzaga, Sidney Brondani, decretou luto oficial de três dias. As bandeiras ficarão hasteadas a meio mastro em todos os órgãos públicos da cidade até o final de domingo. “Nossa comunidade perdeu um grande cidadão, com inúmeros serviços prestados ao Rio Grande do Sul”, manifestou-se o chefe do Executivo.

Também não faltaram manifestações carinhosas nas redes sociais, por parte de familiares, amigos e ex-colegas. “Tantas frases ditas pelo senhor e tanto trabalho realizado com princípios humanos, éticos, morais e amorosos, que eu não consigo transformar em escrita… Então, ‘Seu Jaura’, vida eterna! Grande exemplo!”, dizia uma das postagens no Facebook, onde o ex-parlamentar mantinha página.

Depoimento

Em entrevista concedida à agência de notícias da Assembleia Legislativa em 2009, Jauri de Oliveira compartilhou memórias de sua biografia pessoal e política. Confira alguns trechos do depoimento:

– “Meu começo na vida foi bastante modesto, não cheguei a completar a 5ª série do ensino primário. Fui peão de lavoura, doceiro e trabalhei em um bolicho, depois abri um cinema e serviço de auto-falante. Em seguida fui para São Luiz Gonzaga, vendi fertilizantes, defensivos e maquinários agrícolas, tornando-me empresário”.

– Em paralelo ao trabalho, eu atuava na política, na qual me sinto um vencedor depois de todo esse tempo. Ao todo, já concorri 11 vezes e me elegi seis, portanto tenho mais vitórias do que derrotas. Mas só ganhei dinheiro quando não estava na política. Quando eu achava que estava bem financeiramente e que não precisava ganhar dinheiro, então me dedicava ao máximo à política”.

(Marcello Campos)

