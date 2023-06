Rio Grande do Sul Comunidades indígenas se reúnem para assistir filme em Gramado, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Todos os cerca de 160 indígenas da região estarão presentes no evento Foto: Divulgação Todos os cerca de 160 indígenas da região estarão presentes no evento (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (15), às 15h, o Palácio dos Festivais em Gramado, na Serra Gaúcha, será palco de um evento marcante para as comunidades indígenas da região. A iniciativa marca a parceria do Museu do Festival de Cinema de Gramado e o Canella Cineclube, que visa a divulgação da memória do cinema nacional, através da seleção de filmes, para serem exibidos em praça pública, localizadas em comunidades periféricas, zonas rurais, linhas e centros de assistência social.

A primeira atividade será a exibição do filme Para’Í, reunindo cerca de 160 indígenas das comunidades das etnias Kaingang e Guarani de Canela. Trata-se de uma oportunidade histórica para a região, uma vez que esse número representa a totalidade da população das três aldeias locais, compreendendo duas comunidades Guarani e uma Kaingang.

A exibição especial no Palácio dos Festivais será a primeira vez que os indígenas terão a oportunidade de assistir a um filme em uma sala de cinema, estimulando também a inclusão e a valorização das culturas tradicionais. Através dessa iniciativa, o Museu do Festival de Cinema de Gramado e o Canella Cineclube buscam valorizar e respeitar a diversidade cultural, proporcionando um momento de integração entre as comunidades indígenas e o universo do cinema.

Escrito e dirigido por Vinicius Toro, o filme Para’Í conta a história de Pará, uma menina guarani que encontra por acaso um milho guarani tradicional, que nunca havia visto. Através da busca de plantar as sementes do milho, a menina começa a questionar seu lugar no mundo. A exibição do filme também contará com a presença de mais de 40 alunos da rede pública de Gramado.

Localizado no andar superior do Palácio dos Festivais, o Museu está aberto diariamente das 10h às 21h e conta com a cafeteria Curta Café, oferecendo cardápio exclusivo e vista privilegiada da Avenida Borges de Medeiros e da Igreja São Pedro, duas das principais atrações turísticas da cidade.

2023-06-15