Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Em dois anos, as 101 mil lâmpadas da Capital serão substituídas por luminárias de LED Foto: Cristine Rochol/PMPA Em dois anos, as 101 mil lâmpadas da Capital serão substituídas por luminárias de LED. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A concessionária IP Sul assumiu, nesta sexta-feira (23), o comando das operações da iluminação pública de Porto Alegre. O contrato de concessão do serviço tem duração de 20 anos, com valor de R$ 403 milhões.

Segundo a prefeitura, o objetivo é modernizar 100% da iluminação da Capital, com a instalação de luminárias com tecnologia LED no lugar das antigas lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico.

Para agilizar o atendimento à população, a empresa disponibiliza o número gratuito de telefone 0800-0001740. Além desse contato, os porto-alegrenses podem continuar solicitando assistência pelo telefone 156, em atendimento que poderá ser tarifado conforme cada operadora. A ligação do 156 será redirecionada para o atendimento da IP Sul quando o usuário escolher a opção número 8.

A concessionária também disponibiliza mais duas ferramentas aos cidadãos de Porto Alegre: o site https://ipsulpoa.cidadeiluminada.com.br e um aplicativo futuro para smartphones. Ainda é possível acessar o serviço pelo site da prefeitura e pelo aplicativo #EuFacoPoa (requer atualização).

A operação da parceira público-privada de iluminação pública em Porto Alegre começou com um projeto-piloto em setembro. Desde então, já foram trocadas as luminárias em 2,5 mil pontos. Os serviços foram finalizados nas avenidas Ipiranga e Assis Brasil e seguem em execução nas avenidas Cavalhada, Nonoai e Bento Gonçalves. A Vila Planetário será o próximo lugar atendido.

