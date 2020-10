Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 34 mil dólares escondidos em meias em Uruguaiana

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Homem que transportava o dinheiro na BR-290 não conseguiu comprovar a origem da quantia Foto: PRF/Divulgação Homem que transportava o dinheiro na BR-290 não conseguiu comprovar a origem da quantia. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 34,2 mil dólares sem comprovação de origem na BR-290, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Ao abordarem o condutor de um carro com placas do município durante uma ação de combate à criminalidade na rodovia, na quinta-feira (22), os policiais perceberam que o motorista estava bastante apreensivo. Ao realizarem uma revista, os agentes encontraram o dinheiro escondidos nas meias e na jaqueta do motorista.

O homem, que tem 41 anos e é natural de Porto Alegre, não comprovou a origem lícita do valor e foi encaminhado para uma delegacia. A quantia equivale a aproximadamente R$ 200 mil.

