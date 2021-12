Porto Alegre Concluída a obra civil da Estação Cidadania Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

A Secretaria de Desenvolvimento Social irá a partir de agora equipar, inaugurar e contratualizar sua gestão Foto: Alex Rocha/PMPA A Secretaria de Desenvolvimento Social irá a partir de agora equipar, inaugurar e contratualizar sua gestão. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre concluiu nesta quarta-feira (22), a obra civil da Estação Cidadania Lomba do Pinheiro. A conclusão foi celebrada através da assinatura, por parte da Smoi (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura), do termo de recebimento provisório da obra pela empresa executora.

A partir de agora, o espaço passa a ser administrado pela SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), que irá equipar, inaugurar e contratualizar sua gestão.

A obra faz parte de um programa do governo federal vinculado ao Ministério da Cidadania e conta com investimento de R$ 1.389.223,43, sendo destes R$ 470.215,73 de contrapartida da prefeitura. “É um dia muito feliz para todos nós. Estamos concluindo esta obra que há muito tempo a Lomba do Pinheiro precisava e merecia.

São ao todo 1.197,46 metros quadrados de área construída, de um belo complexo multicultural”, afirma o secretário da Smoi, Pablo Mendes Ribeiro. “O nosso compromisso é com as entregas. Mais importante do que a obra civil é a obra da vida das pessoas. Todos os nossos investimentos em obras e infraestrutura têm o mesmo objetivo: transformar a vida dos porto-alegrenses!”, concluiu.

A construção contempla dois prédios de atividades, uma pracinha com brinquedos e peças para ginástica, uma pista de skate, uma quadra coberta com marcação para jogos de vôlei e uma pista de caminhada com piso de concreto. O espaço conta também com salas para biblioteca, telecentro, auditório para 60 pessoas, salas multiuso, copa e sanitários. A obra recebeu ainda a instalação de piso-tátil, rampas e adaptações visando à acessibilidade universal.

“Estamos criando aqui novas possibilidades de proteção social. O nosso papel é acolher o principal ativo: as pessoas. Esse espaço pretende fazer parte da comunidade, com cultura, esporte, lazer, convivência”, destaca o secretário da SMDS, Leo Voigt, que coordenará a gestão do equipamento.

“O Estação Cidadania será aberto para a comunidade já em 2022. Um edital de contratualização será lançado, possibilitando que uma entidade da sociedade civil tenha a possibilidade de promover oficinas e garantir segurança, zeladoria e manutenção do espaço”, afirma.

Histórico

A obra, localizada na Estrada João de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro, foi iniciada em dezembro de 2013 e paralisada em dezembro de 2015, com 75% da obra executada e sem motivo justificado pela construtora MFHP Engenharia Ltda.

A prefeitura entrou com ação judicial contra a construtora em três oportunidades, tendo ganho de causa em ambas. A construção foi então retomada em agosto de 2019, com prazo de conclusão para março de 2020.

Devido à necessidade de adequações contratuais e de serviços, o cronograma da obra foi prejudicado e o prazo prorrogado. Após a superação dos entraves contratuais e a quitação dos valores devidos à executora, a obra avançou durante o ano de 2021, sendo concluída.

