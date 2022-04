Rio Grande do Sul Concluída a pavimentação do trecho da ERS-425 que liga Coqueiro Baixo a Nova Bréscia, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

As obras custaram R$ 11 milhões, segundo o governo do Estado Foto: Daer/Divulgação As obras custaram R$ 11 milhões, segundo o governo do Estado. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

A pavimentação do trecho de 9,6 quilômetros que liga Coqueiro Baixo a Nova Bréscia, na ERS-425, no Vale do Taquari, foi concluída. Executadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), as obras custaram R$ 11 milhões.

“Além de facilitar o deslocamento dos moradores para as cidades-polo, como Lajeado, e para o Norte do Estado pela BR-386, o acesso impulsionará a economia local, voltada especialmente à criação de aves”, afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Também foram implantados dispositivos de drenagem na rodovia. Agora, será realizada a sinalização da pista.

