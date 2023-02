Rio Grande do Sul Concluída a primeira fase de pavimentação de Porto de Rio Grande

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Foram investidos R$ 3,5 milhões na realização das obras. (Foto: Comunicação/Portos RS)

A primeira fase da pavimentação das vias internas do Porto do Rio Grande, que começou em novembro de 2022, foi concluída em janeiro de 2023. A Portos RS investiu R$ 3,5 milhões na realização das obras. Em breve, um novo edital de licitação será lançado para selecionar a empresa que fará a execução da segunda etapa das obras estruturantes que estão previstas.

As obras realizadas na primeira etapa foram: aplicação de asfalto sobre 20 mil metros quadrados de vias internas, construção de novos acessos em concreto armado na entrada das balanças e realização de intervenções no sistema de drenagem do cais público.

De acordo com o diretor de Infraestrutura da Portos RS, Lucas Meurer, as obras eram demandas antigas da comunidade portuária. “As intervenções realizadas melhorarão o dia a dia operacional do porto. Essa foi a primeira etapa de uma recuperação completa que daremos continuidade ainda este ano.”

O diretor destacou ainda que a dragagem do canal de acesso e a pavimentação do cais do Porto do Rio Grande foram tratadas como prioridade pela diretoria de Infraestrutura da Portos RS, desde o momento em que houve a mudança da condição de autarquia para empresa pública.

Obras em estradas

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza cumprem roteiro de vistorias a obras em estradas no Litoral nesta sexta-feira (3). A primeira parada será em Capão da Canoa, para conferir os trabalhos de duplicação da rodovia ERS-407.

Na sequência, Leite e Gabriel seguem para Tramandaí, onde farão vistoria no trecho em recuperação da ERS-030, próximo ao posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Ainda no Litoral Norte, em Imbé, ambos conferem os trabalhos realizados no novo trecho da Avenida Paraguassu, esquina com a Avenida Viamão. De lá, Leite e Gabriel partem para vistoriar as obras na RSC-101, em trecho próximo ao município de Mostardas.

Ao final da visita, ambos retornam ao Litoral Norte.

