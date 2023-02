Rio Grande do Sul Diretores e professores gaúchos no combate à evasão escolar

2 de fevereiro de 2023

A Secretaria da Educação realiza os Estudos de Recuperação entre 8 e 17 de fevereiro. (Foto: Cainan Silva)

Os encontros para sensibilização em relação aos Estudos de Recuperação e a elaboração de estratégias para aplicação seguem ocorrendo nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) de todo o Estado ao longo desta semana. Na terça-feira (31), foi a vez da 1ª CRE, de Porto Alegre, dar seguimento à sua mobilização com as equipes diretivas e os supervisores das 241 escolas do município.

O evento, que ocorreu na sede da Associação Cristã de Moços (ACM), no centro da capital, no dia 30, e no Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), no dia 31, debateu o alinhamento e as propostas para a oportunidade extra aos estudantes que ocorrerá entre 8 e 17 de fevereiro. A iniciativa é uma oportunidade adicional para que o aluno recupere as aprendizagens que necessita para o próximo ano letivo, possibilitando a sua aprovação, caso alcance os índices necessários.

Conforme a coordenadora da 1ª CRE, Márcia Garcia, este encontro com as escolas estaduais é um momento de reflexão sobre o processo de aprovação, os métodos de avaliação e a recuperação das aprendizagens, considerando a individualidade de cada aluno.

“As escolas serão preparadas para receber estes alunos e nós pedimos, de forma veemente, que os professores potencializem os seus talentos por meio de atividades lúdicas e observem as principais perdas de aprendizagem. Não é uma aprovação automática. É uma recuperação do conhecimento e dos componentes curriculares”, afirma.

Para a diretora Célia Apolônio, da Escola Rafaela Remião, localizada na Lomba do Pinheiro, os Estudos de Recuperação são uma excelente oportunidade para combater a evasão. “Nós realizamos, desde a pandemia, a Busca Ativa dos alunos. Com isso, os alunos que eram infrequentes acabaram se tornando frequentes de novo e recuperando seu aprendizado. Nós sabemos da realidade socioeconômica difícil e que muitos trabalham. Por isso, é ainda mais importante que sigam sua trajetória escolar”, destaca.

Região de São Leopoldo

A região da 2ª CRE, de São Leopoldo, organizou os encontros com os professores divididos por seis polos, entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro, com encontros online e presenciais realizados na sede da regional e na sede do Polo São Leopoldo da Unip.

Com 168 escolas e 65 mil alunos, a 2ª CRE é uma das maiores regionais do Estado e conta com diferentes perfis culturais, geográficos e socioeconômicos. A coordenadora, Ileane Bravo, conduziu a abertura do evento, na segunda-feira (30/1), buscando sensibilizar as equipes diretivas para os Estudos de Recuperação.

“O ano de 2022 foi marcado pelo retorno efetivo das aulas presenciais após um longo período de pandemia. Este foi um tempo bastante difícil para todos e é a partir desta realidade que nós reconstruímos o convívio na escola. Então, todas essas dificuldades das competências cognitivas e socioemocionais afetaram a aprendizagem. Temos que contabilizar todo esse histórico e oportunizar mais uma chance aos estudantes”, destaca.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Josefina Jacques Noronha, de São Sebastião do Caí, conta com 389 alunos. A diretora Cláudia Kich conta que os casos de infrequência ocorrem de forma mais destacada nos anos finais, quando os alunos estão na fase da pré-adolescência e surgem questões comportamentais.

“Eu acredito que a pandemia também teve um papel importante no desinteresse dos jovens pela escola. Para eles, a convivência entre si é fundamental para a construção de sua particularidade. Por isso, creio que as questões emocionais de depressão e ansiedade são componentes que acabam prejudicando a aprendizagem. Para mim, os Estudos de Recuperação farão com que muitos alunos não se percam e concluam seus estudos”, projeta.

Pelo interior

As reuniões com as equipes diretivas, pedagógicas e professores abrangem todo o Estado entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro. A região de Passo Fundo, na 7ª CRE, conta com 120 escolas, e a regional reuniu-se com 220 pessoas integrantes das instituições de ensino. A coordenadora, Carine Imperator Weber, relata a sua satisfação por ter mobilizado um número grande de pessoas para tratar dos Estudos de Recuperação.

“Trabalhamos no grande grupo e em grupos menores, e o que vivenciamos foi simplesmente incrível. Só posso dizer que estamos no caminho para o que mais desejamos: que a educação na rede pública estadual seja de excelência. E não é apenas um sonho: é uma meta”, ressalta.

Estudos de Recuperação

A Secretaria da Educação (Seduc) realiza os Estudos de Recuperação entre 8 e 17 de fevereiro. A medida visa mitigar os impactos da pandemia na educação, diante do período sem aulas presenciais nas escolas.

A mobilização na rede estadual começou nos dias 19 e 20 de janeiro, com a realização de encontros presenciais envolvendo a Seduc e as 30 Coordenadorias Regionais de Educação, em Porto Alegre, para a elaboração de estratégias e ações a serem executadas durante o período.

