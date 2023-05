Rio Grande do Sul Concluída primeira etapa de entrega de cestas básicas do Programa Supera Estiagem no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Foram distribuídas cerca de 182 toneladas de alimentos a 42 municípios gaúchos Foto: Ascom SAS Foram distribuídas cerca de 182 toneladas de alimentos a 42 municípios gaúchos Foto: Ascom SAS

O governo do Estado, por meio da SAS (Secretaria de Assistência Social), concluiu, nesta quinta-feira (11), a primeira etapa de entrega das mais de 37 mil cestas básicas previstas pelo Programa Supera Estiagem.

A ação de encerramento do ciclo ocorreu no município de Pinheiro Machado, onde foram distribuídas 755 unidades, que beneficiaram ainda outras cinco cidades na região: Herval, Pedro Osório, Pedras Altas, Santana da Boa Vista e Capão do Leão. Na quarta-feira (10), em Hulha Negra, foram entregues 952 cestas básicas, atendendo também a cinco municípios próximos: Maçambará, Itacurubi, Rosário do Sul, Barra do Quaraí e Santa Margarida do Sul.

“A ação visa garantir segurança alimentar e dar apoio, neste momento de dificuldade, a pessoas que foram prejudicadas pela estiagem no interior do Estado”, explica o titular da SAS, Beto Fantinel.

Na primeira etapa, iniciada em 25 de abril, foram entregues 7.597 cestas básicas a 42 municípios com o Decreto de Situação de Emergência por Estiagem homologado pelo governo do Estado – totalizando, aproximadamente, 182 toneladas de alimentos.

O ranking para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em cada município. Foram contempladas famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

O governo gaúcho vai distribuir as mais de 37 mil cestas básicas a municípios atingidos pela estiagem ao longo de quatro etapas, previstas para ocorrer até agosto. A segunda fase de entregas deve começar ainda em maio.

As cestas básicas foram adquiridas com parte dos recursos repassados pelo TJ-RS (Tribunal de Justiça do Estado), dentro do Movimento Rio Grande contra a Fome. A distribuição dos alimentos foi realizada pela SAS, por meio do DSA (Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome), em articulação com os municípios beneficiados.

Além das 12 cidades atendidas pelas entregas realizadas nesta semana, foram contemplados, durante a primeira etapa, os municípios de General Câmara, Tunas, Salto do Jacuí, Vila Nova do Sul, Cacequi, São Martinho da Serra, Unistalda, Dilermando de Aguiar, Redentora, São Nicolau, São Valério do Sul, Bom Progresso, Coronel Bicaco, Dezesseis de Novembro, Santo Antônio das Missões, São Miguel das Missões, Jóia, Benjamin Constant do Sul, Lajeado do Bugre, Vicente Dutra, Gramado dos Loureiros, Fontoura Xavier, Engenho Velho, Lagoão, Jacuizinho, São José do Herval, Cristal do Sul, Novo Barreiro, São José das Missões e Sagrada Família.

