Incêndio atinge loja no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Foto: Portal O Sul Foto: Portal O Sul

Um incêndio atingiu um comércio de variedades na rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o fogo atingiu mais a parte dos fundos de uma loja no local.

Uma vítima inalou fumaça. Ela foi atendida e levada para o hospital para a complementação do atendimento.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo está controlado. Agora, as equipes trabalham no rescaldo, para retirar materiais com potencial de iniciar novos focos de incêndio. O trânsito já foi liberado no local.

