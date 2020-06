Porto Alegre Concluídas duas primeiras obras da macrodrenagem do Arroio Areia

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Marchezan vistoriou entrega de trecho do maior conjunto de drenagem da história recente da Capital. Foto: Cesar Lopes/PMPA Marchezan vistoriou entrega de trecho do maior conjunto de drenagem da história recente da Capital. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior fez a vistoria de entrega, na manhã desta segunda-feira (1º), das duas primeiras intervenções concluídas do maior conjunto de drenagem da história recente de Porto Alegre: a macrodrenagem do Arroio Areia. As obras lineares C1 e F1 estão finalizadas e beneficiarão cerca de 30 mil moradores dos bairros Boa Vista a Passo da Areia.

“Essas duas obras, depois de prontas, ficam invisíveis para a população, já que são subterrâneas. No entanto, somadas às outras 24 obras do conjunto do Arroio Areia, essas duas entregas irão contribuir para amenizar o histórico problema de alagamentos e acúmulos de água na região” – Prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O conjunto de obras do Arroio Areia foi iniciado em junho de 2018 e conta com investimento total de cerca de R$ 107 milhões do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) e contrapartida da prefeitura de R$ 1,3 milhão. Assim que finalizadas, as obras irão beneficiar cerca de 180 mil moradores de 14 bairros da Capital.

Intervenções concluídas

A nova rede de drenagem da F1 teve início em agosto do ano passado e foi entregue dentro do prazo, com investimento de R$ 2.818.255,90. A obra teve 692 metros de extensão e compreendeu um trecho da avenida Plínio Brasil Milano entre a avenida Brasiliano Índio de Moraes e a rua Cacequi, seguindo pela rua Veranópolis e viela Santo André. No local, foram incluídas 40 novas bocas de lobo e outras dez foram reformadas.

Já a C1 tem 443 metros de rede e recebeu aporte de R$ 3.909.819,15. O trabalho começou na rua André Arjonas Guillen e seguiu pela rua Anita Garibaldi, onde foram implantadas galerias subterrâneas entre as ruas Azevedo Sodré, Líbero Badaró e Desembargador J. B. de Medeiros. No trecho, foram instaladas 39 bocas de lobo e duas foram reformadas.

Nesta segunda-feira, Marchezan ainda acompanhou os trabalhos que estão sendo executados na C2, continuidade da C1 com 420 metros de extensão, localizada na Anita Garibaldi. Nesse trecho, o investimento é de R$ 4.046.273,61.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, acompanhou o prefeito nas visitas e destacou a importância das obras para a cidade. “Trabalhamos para entregá-las o mais breve possível, como também vem sendo feito com as outras cinco intervenções em andamento desse conjunto”, afirma. Segundo Gazen, estão ocorrendo trabalhos em três reservatórios e duas obras lineares, além de uma outra intervenção que será iniciada ainda em junho.

Atualmente, a prefeitura executa as obras dos reservatórios R1, na Praça Lopes Trovão; R2, na Praça Francisco Guerra Blessman; e R9, na Praça Fortunato Pimentel, além das lineares I2, na avenida Sertório, e C2, na rua Anita Garibaldi.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre