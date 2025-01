Porto Alegre Concluído o fechamento definitivo da comporta 3 no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Passagem foi substituída pela extensão do muro da Mauá, feita em concreto armado. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu nessa quarta-feira (15), a obra de fechamento definitivo da comporta 3 do sistema de proteção contra cheias, localizada na esquina entre a avenida Mauá e a rua Padre Tomé. O portão foi substituído pela extensão do muro, em concreto armado, reduzindo para 13 o número de passagens ao Cais.

“Estamos eliminando passagens que já não estavam mais em uso, em razão da redução da movimentação no porto. Com isso, teremos mais segurança, menos riscos de infiltrações de água em caso de novos episódios de cheia e mais facilidade na operação”, explica o diretor-geral Interino do Dmae, Darcy Nunes dos Santos.

A obra da comporta 3 foi planejada, contratada e custeada pelo Departamento, que teve o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) na fiscalização. Os portões 5 e 7 também passarão por intervenções do tipo nos próximos meses, por meio de contrato firmado previamente pelo Dmae. Além disso, uma concorrência pública está aberta para a contratação da empresa que fechará definitivamente as passagens 8, 9, 10 e 13. Outra licitação em curso trata da substituição dos portões 11, 12 e 14.

Comportas móveis

As comportas 1, 2, 4, 6, 11, 12 e metade da 14 continuarão móveis. Destas, todas as localizadas na avenida Castelo Branco serão substituídas por estruturas mais resistentes.

Já as da avenida Mauá serão reformadas – em processo que incluirá a melhoria do sistema de vedação, minimizando falhas. As referidas intervenções também serão objeto de concorrência pública em 2025.

Veja a seguir como ficarão as comportas do sistema de proteção contra cheias:

* Comporta 1 (Usina do Gasômetro) – será móvel e passará por reforma

* Comporta 2 (Cais Embarcadero) – será móvel e passará por reforma

* Comporta 3 (avenida Mauá x Padre Tomé) – fechada em concreto armado

* Comporta 4 (avenida Mauá x Sepúlveda) – será móvel e passará por reforma

* Comporta 5 (avenida Mauá) – será fechada em concreto armado

* Comporta 6 (Catamarã) – será móvel e passará por reforma

* Comporta 7 (avenida Mauá) – será fechada em concreto armado

* Comportas 8, 9 e 10 (avenida Castelo Branco) – serão fechadas em concreto armado

* Comporta 11 (avenida São Pedro) – será móvel e substituída por estrutura nova

* Comporta 12 (avenida Cairú) – será móvel e substituída por estrutura nova

* Comporta 13 (avenida Castelo Branco) – será fechada em concreto armado

* Comporta 14 (avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria) – será móvel e substituída por estrutura nova.

