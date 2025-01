Porto Alegre Porto Alegre implanta mais de 10 quilômetros de redes de abastecimento de água em um ano

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Extensão da rede de abastecimento leva saneamento às novas comunidades Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) estendeu em mais de 10 quilômetros a rede de abastecimento formal de água tratada em 2024. Conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 16, o órgão também atuou na substituição de 27 quilômetros de tubulações – totalizando 37 km de novas redes entre janeiro e dezembro.

“O Dmae mantém diálogo permanente com os demais serviços da prefeitura, bem como com as comunidades em fase de regularização fundiária. O objetivo é possibilitar a extensão da rede de abastecimento formal ao máximo de pessoas”, afirma o diretor-geral interino do Dmae, Darcy Nunes dos Santos.

Ainda em 2024, foram contratadas as obras de substituição das redes dos bairros Sarandi (mais de 32 km) e da área atendida pelo Sistema Moinhos de Vento (mais de 100 km), que serão executadas ao longo deste ano. Já no âmbito da rede de esgoto cloacal, houve extensão de 6,2 km na rede.

Os dados foram registrados no sistema utilizado para o monitoramento das ações do Dmae – e farão parte do relatório anual do Departamento, chamado Dados Gerais, que será publicado ao longo deste ano.

2025-01-16