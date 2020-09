Acontece Concurso escolhe selo em comemoração aos 30 anos da QI Faculdade e Escola Técnica

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Qualquer pessoa pode participar do concurso, exceto funcionários da QI Qualquer pessoa pode participar do concurso, exceto funcionários da QI. (Foto: Rafael Alvarez/QI)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para comemorar os seus 30 anos de atuação na educação, a QI Faculdade e Escola Técnica lançou um concurso cultural para escolha de um selo comemorativo à data, tendo como tema “QI 30 Anos Transformando Vidas”. O concurso será aberto à comunidade e com premiação em dinheiro para o vencedor.

“Buscamos um selo que represente esse legado na educação e a essência do nosso propósito como instituição de ensino. São 30 anos de história e muitas vidas transformadas através da educação profissional, que gera empregabilidade, dá acesso e inclui ao mercado de trabalho, cria novas perspectivas para as pessoas”, afirma Luis Maffini, gerente de marketing da QI Faculdade e Escola Técnica.

O grupo educacional gaúcho QI tem mais de 15 unidades de ensino em diversos municípios do RS: Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo e Viamão. Recentemente, inaugurou seu primeiro polo de graduação e de pós-graduação EAD fora do RS – na cidade de Foz do Iguaçu (PR), movimento que faz parte do plano de expansão nacional da instituição.

O objetivo do concurso cultural “QI 30 Anos Transformando Vidas” é escolher uma imagem capaz de remeter às diferentes frentes de atuação da QI na educação, projetando também o futuro, incentivando profissionais de criação de todo o Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 23 de outubro.

Qualquer pessoa pode participar do concurso, exceto funcionários da QI, limitado a uma proposta de selo por pessoa.

Os logos deverão ser enviados para avaliação da comissão julgadora em formato JPG, com resolução entre 150 e 300 dpi e com tamanho de altura de imagem entre 1000 px e 2000 px, com tamanho horizontal proporcional à altura proposta, sem deformação visual do mesmo. As propostas deverão ser enviadas para marketing@qi.edu.br com o seguinte título: Selo 30 Anos – nome do participante. O selo deve vir em anexo. No corpo do texto, devem constar as seguintes informações: nome completo, RG, cidade e telefone para contato.

Os proponentes selecionados receberão as seguintes premiações:

Primeiro colocado: R$ 2 mil mais 100% de desconto na pós-graduação QI

Segundo colocado: bolsa de 70% de desconto na pós-graduação QI

Terceiro colocado: bolsa de 50% de desconto na pós-graduação QI

Caso os vencedores não tenham formação mínima necessária para cursar a pós-graduação, poderão escolher outro curso da QI Faculdade e Escola Técnica. O prêmio é pessoal e intransferível.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece