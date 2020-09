O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo tem uma proposta da segunda etapa da reforma tributária encaminhada, mas que o envio formal ao Congresso será definido pela área política.

De acordo com Guedes, ainda falta chegar a uma solução para permitir a desoneração da folha de pagamento de setores da economia. Segundo ele, é preciso discutir incentivos à retomada de emprego para os brasileiros que já estavam ou ficaram sem trabalho e renda com a pandemia do novo coronavírus.