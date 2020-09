Rio Grande do Sul Paróquia de Cachoeirinha comemora o sucesso do “Grenal Beneficente”

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Quinhentas cestas básicas serão distribuídas a famílias carentes Foto: Divulgação Quinhentas cestas básicas serão distribuídas a famílias carentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Paróquia São Vicente de Paulo, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, comemora o sucesso da sua campanha “Grenal Beneficente: Uma Competição Além do Campo de Futebol”, que sorteou camisas autografadas da dupla Grenal.

Por meio da iniciativa, foi possível adquirir 500 cestas básicas para serem distribuídas a famílias carentes.

O sorteio das camisas ocorreu no domingo (27), na missa das 9h. Os ganhadores foram: Shiguero Kuamoto (camisa do Inter) e Nilci Deon (camisa do Grêmio).

“Demonstremos nosso amor aos clubes através deste Grenal Beneficente, ajudando os mais necessitados”, disse o padre José Antônio Heinzmann. “Queremos agradecer a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, contribuíram para esse sucesso”, completou.

