Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

"Enem dos concursos", tem uma série de etapas. Uma delas é a Prova de Títulos.

O Concurso Público Nacional Unificado, também conhecido como “Enem dos concursos”, tem uma série de etapas. Uma delas é a Prova de Títulos, que será realizada somente para alguns cargos. Essa etapa acontecerá depois das provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, e das provas discursivas.

Mas você sabe exatamente o que é a Prova de Títulos e como funciona essa fase?

A Prova de Títulos é a etapa em que os candidatos devem apresentar os seus “títulos”, ou seja, os diplomas e certificados que comprovam as suas formações acadêmicas e experiências profissionais. Os editais do Concurso Nacional Unificado especificam por cargo os títulos que poderão ser apresentados, entre eles:

– Diploma de graduação;

– Diploma de pós-graduação;

– Atuação profissional em alguma área, entre outros.

– Além disso, é informada a pontuação atribuída para cada um desses títulos.

No Concurso Nacional Unificado, não são todos os cargos que serão submetidos à avaliação de títulos. É necessário verificar em cada edital quais são os cargos que participarão dessa etapa.

No edital do Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharia, por exemplo, alguns cargos que têm a Prova de Títulos são o de arquiteto e engenheiro da Advocacia Geral da União (AGU), e o de especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Veja outros cargos que farão essa prova em cada edital do concurso:

– Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias.

– Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação.

– Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas.

– Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor.

– Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

– Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação.

– Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública.

– Bloco 8: Nível Intermediário.

Prova de Títulos

A Prova de Títulos do Concurso Nacional Unificado tem caráter classificatório, ou seja, ela definirá a posição do candidato na lista final de aprovados. Nesta etapa, estão em jogo no máximo dez pontos, ainda que a soma dos valores dos documentos apresentados seja superior a esse valor.

Nenhum candidato é desclassificado por não apresentar os títulos. No entanto, os participantes que entregarem corretamente os documentos pedidos receberão pontos que serão acrescentados na nota final. Quem não apresenta ou não envia os títulos na forma e prazo estabelecidos, por sua vez, recebe nota zero, e continua somente com a pontuação obtida nas etapas anteriores do concurso.

Os candidatos habilitados na prova discursiva serão convocados para enviar os títulos previstos no período de 29 de junho a 1º de julho de 2024. A avaliação será feita pela banca examinadora do concurso, que é a Fundação Cesgranrio.

Os títulos deverão ser enviados de forma on-line, no formato de imagem do documento original ou cópia autenticada, frente e verso, conforme orientações que constarão na página oficial do Concurso Nacional Unificado.

