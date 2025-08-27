Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Juiz pede mais tempo, e Carla Zambelli continuará presa na Itália

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Parlamentar compareceu a uma audiência no Tribunal de Apelações de Roma

Foto: Reprodução de TV
Parlamentar compareceu a uma audiência no Tribunal de Apelações de Roma. (Foto: Reprodução de TV)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália, compareceu nessa quarta-feira (27) a uma nova audiência em um tribunal em Roma. Os juízes pediram mais tempo para decidir sobre o pedido da defesa da deputada para que ela aguarde em liberdade pelo julgamento de sua extradição ao Brasil.

Até um novo parecer, Zambelli seguirá presa. A deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e fugiu para a Itália após a decisão. Ela é considerada foragida da Justiça brasileira.

Segundo seus advogados, os juízes deram um prazo de entre 24 horas e 48 horas, a contar a partir do fim da audiência, para uma decisão sobre o pedido de liberdade.

A Justiça não confirmou o prazo, mas informou após a audiência que uma nova decisão poderia sair ainda nesta quarta.

Há duas semanas, Zambelli chegou a ir ao mesmo tribunal, mas alegou estar passando mal e a audiência foi adiada. Na ocasião, a juíza responsável solicitou uma perícia médica, da qual participaram o médico da defesa e outro do governo brasileiro. Ambos chegaram à conclusão de que ela tinha condições para permanecer presa e que estava sofrendo de depressão.

Os advogados disseram estar otimistas e afirmaram que ela precisa de “cuidados especiais”.

“Nós da defesa estamos muito otimistas, já que ela não representa nenhum risco de fuga, além de toda a parte médica, que ela necessita uma atenção especial”, disse Fabio Pagnozzi, um dos advogados de Zambelli.

A deputada, que tem cidadania italiana, deixou o Brasil em maio. Ela passou também pelos Estados Unidos antes de se mudar para a Itália. Após a prisão, Zambelli disse que quer ser julgada pela Justiça italiana e que vai provar que não tem envolvimento na invasão do sistema do CNJ.

Novo pedido

A defesa da deputada alega questões de saúde para pedir sua liberdade e, em paralelo, apresentou ao juiz um outro pedido de soltura, alegando que o governo brasileiro não fez um pedido de prisão preventiva.

Em entrevista na saída da sessão, em Roma, os advogados de Zambelli afirmaram esperar que ela seja solta “a qualquer momento”.

No entanto, a Corte Suprema da Itália já afirmou que um pedido de prisão na lista de alerta vermelho da Interpol, caso da parlamentar brasileira, é equivalente a um pedido de prisão em âmbito internacional, e o Tratado de Extradição Itália-Brasil, no artigo 13.2, introduz expressamente a equivalência entre pedido em âmbito Interpol e pedido de aplicação de medidas cautelares.

Redes sociais

Zambelli, mesmo foragida, seguia nas redes sociais por meio de um perfil alternativo no Instagram.

O primeiro post do perfil foi publicado em 13 de junho, cerca de 10 dias após a retirada do ar de suas redes oficiais, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em 4 de junho. A conta foi criada em maio de 2025 e tem cerca de 4.600 seguidores e é utilizada para comentar temas da política nacional e reforçar críticas ao STF.

Apesar da suspensão das contas principais, o novo perfil continua acessível. Ele foi atualizado pela última vez em 28 de julho.

