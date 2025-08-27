Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul RS é o Estado com o maior número de escolas estaduais entre as 50 melhores notas de instituições de acesso universal no Enem

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Ao todo, 12 escolas gaúchas figuram na lista nacional de destaques entre aquelas que não realizam processo seletivo para a escolha dos estudantes

(Foto: Divulgação)

O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro com o maior número de escolas estaduais entre as 50 melhores notas de instituições de acesso universal no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Ao todo, 12 escolas gaúchas figuram na lista nacional de destaques entre aquelas que não realizam processo seletivo para a escolha dos estudantes.

São elas: Escola Guilherme Exner, de Presidente Lucena; Escola Dante Grossi, de Garibaldi; Escola 25 de Maio, de Imigrante; Escola Antônio Stella, de Ibiraiaras; Escola 20 de Setembro, de Caiçara; Escola Costa e Silva, de Áurea; Escola 10 de Setembro, de Dois Irmãos; Escola Fernando Ferrari, de Campo Bom; Escola São Pio X, de Farroupilha; Escola Dionísio Lothario Chassot, de Tapera; Escola Ildefonso Simões Lopes, de Osório; e Escola João XXIII, de Campina das Missões.

Entre as instituições, destaca-se a Escola Estadual Guilherme Exner, que atingiu a nota média de 632,8 pontos – a mais alta entre as instituições públicas de todo o Brasil sem processo seletivo para a escolha dos estudantes. Além disso, no âmbito das escolas estaduais e incluindo as instituições que realizam esse processo seletivo, o Colégio Tiradentes de Ijuí ficou em primeiro lugar no País.

Participação recorde no Enem 2024

Segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 70.429 estudantes gaúchos concluintes do ensino médio em escolas públicas se inscreveram para realizar as provas do Enem no ano passado, o que corresponde a cerca de 89% do total de concluintes.

Em 2023, por sua vez, cerca de 26 mil alunos se inscreveram para o Enem. Ou seja, os números quase triplicaram de um ano para o outro.

O número de estudantes que efetivamente realizaram as provas foi quase o triplo de 2021 e 75% a mais do que a média dos dois anos anteriores (2022 e 2023). Mesmo com um número muito superior de participantes, a rede estadual obteve a segunda maior média de desempenho entre as escolas estaduais do País no Enem 2024.

Para incentivar que a inscrição se convertesse em participação, a Secretaria da Educação promoveu um movimento de mobilização, com a campanha “Vamo pra Cima”.

