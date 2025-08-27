Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025
O STF (Supremo Tribunal Federal) anunciou medidas especiais de segurança que devem se estender até o fim de setembro, período que engloba o feriado da Independência do Brasil, no dia 7, e importantes sessões de julgamento.
As medidas incluem não apenas o reforço da segurança física do prédio, mas também a proteção contra possíveis ataques cibernéticos. O plano foi desenvolvido em colaboração com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, visando garantir a integridade da instituição.
A decisão de reforçar a segurança leva em consideração eventos passados, como os atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, quando o prédio do STF foi severamente depredado.
O calendário de sessões na Corte prevê o início do julgamento de Jair Bolsonaro e de outros réus da suposta trama golpista no dia 2 de setembro.
Entre as preocupações específicas, está o monitoramento da chamada Deep Web, onde costumam ser articulados possíveis ataques hackers contra o site do STF. A Corte mantém vigilância constante para prevenir e responder a qualquer tipo de ameaça, seja física ou virtual, de acordo com informações divulgadas pela CNN.