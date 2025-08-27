Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Vice-almirante José Achilles Abreu Jorge Teixeira é o novo comandante do 5º Distrito Naval

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Cerimônia foi realizada na terça-feira, em Rio Grande

Foto: Divulgação
Cerimônia foi realizada na terça-feira, em Rio Grande. (Foto: Divulgação)

O vice-almirante Augusto José da Silva Fonseca Junior transmitiu o cargo de comandante do 5º Distrito Naval ao vice-almirante José Achilles Abreu Jorge Teixeira em cerimônia realizada na terça-feira (26), em Rio Grande, no Litoral Sul.

Teixeira é natural do Rio de Janeiro. Entre os principais cargos e comissões do vice-almirante, estão: Navio-Escola Brasil; Fragatas Niterói, Defensora e Independência; Navio Patrulha Gurupi (Imediato); Navio Aviso de Instrução Guarda-Marinha Jansen (Comandante); Corveta Caboclo (Comandante); assessor junto à Câmara dos Deputados; chefe do Departamento de Administração e Apoio da Comissão Naval Brasileira em Washington; ajudante de Divisão da Subchefia de Estratégia do Estado-Maior da Armada; Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste (Comandante); subchefe do Gabinete do Comandante da Marinha; diretor do Pessoal Civil da Marinha; vice-diretor do Diretório de Estratégia, Política e Planos J5, do Comando Sul dos Estados Unidos da América; e chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais.

O vice-almirante Augusto José da Silva Fonseca Junior assumirá, no dia 15 de
setembro, o cargo de vice-chefe de Logística e Mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

