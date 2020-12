Brasil Condenada por matar os pais, Suzane von Richthofen deixa a cadeia para “saidinha” temporária de Natal e Ano-Novo

Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, deixou a prisão no início da manhã desta terça-feira (22) para a “saidinha” temporária de Natal e Ano-Novo. Ela ficará em liberdade até o dia 5 de janeiro, quando deverá retornar à Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP).

Essa será a primeira e única saída temporária para Suzane e presos do regime semiaberto neste ano. O benefício havia sido suspenso em março por causa da pandemia de coronavírus. Na época, presos de ao menos cinco presídios no Estado se revoltaram e fizeram rebeliões.

Suzane deixou a P1 feminina por volta das 8h15min desta terça. Assim como as outras detentas, Suzane usava máscara de proteção contra o coronavírus na saída da unidade. Ela encontrou uma mulher na porta do presídio e entrou em um carro para deixar o local.

A criminosa obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. A primeira saída dela aconteceu em março de 2016, beneficiada pela saída temporária de Páscoa.

Além de Suzane, presas como Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, e Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, também têm direito à saída temporária e deixaram o presídio na manhã desta terça.

Os detentos em regime semiaberto no Estado de São Paulo terão 15 dias de saída temporária de Natal e Ano-Novo – cinco a mais do que em anos anteriores. A decisão foi tomada pelos juízes do Departamento Estadual de Execuções Criminais.

