O subprocurador-geral afirmou ainda que há indícios de que a “organização criminosa não se esgotaria” ao fim do mandato e, por isso, houve o pedido de prisão. “Apesar de toda a situação de penúria da prefeitura, que não tem dinheiro nem para o pagamento do décimo terceiro, muitos pagamentos eram feitos a empresas por conta da propina”, disse ele.

A investigação aponta a existência de um “QG da Propina” na prefeitura do Rio, e Crivella seria o líder da organização criminosa. No esquema, de acordo com as apurações do MP, empresários pagavam para ter acesso a contratos e para receber valores que eram devidos pela gestão municipal.

A desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, que expediu a ordem de prisão, determinou o afastamento de Crivella a nove dias do fim do mandato. Além de Crivella, também foram presos: Rafael Alves, empresário apontado como operador do esquema; Fernando Moraes, delegado aposentado; Mauro Macedo, ex-tesoureiro da campanha de Crivella; Adenor Gonçalves dos Santos, empresário; e Cristiano Stockler Campos, empresário.