Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

A vítima foi atingida por um tiro na nuca no Centro de Bagé Foto: Divulgação A vítima foi atingida por um tiro na nuca no Centro de Bagé. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Tribunal do Júri de Bagé, na Região da Campanha, condenou a 63 anos, 4 meses e 25 dias de prisão em regime fechado um homem que matou uma mulher que tentou impedir agressões do réu contra a companheira dele em via pública, no Centro do município.

Além do homicídio qualificado, ele foi condenado por quatro tentativas de homicídio, três lesões corporais, injúria qualificada e contravenção de vias de fato. Todas as pessoas envolvidas no processo buscavam fazê-lo cessar as agressões contra a companheira. Ao todo, foram cinco vítimas.

O júri, finalizado na quarta-feira (6), foi presidido pelo juiz Humberto Moglia Dutra, da 1ª Vara Criminal de Bagé. Foram ouvidas as vítimas e quatro testemunhas de acusação.

O crime

Conforme a denúncia do Ministério Público, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 3h, o homem, de 27 anos, saiu de uma festa religiosa com a companheira, de 30 anos, e ambos foram à pé para casa. Ele teria esquecido um chapéu na festa e disse que iria buscá-lo. Pouco tempo depois, desistiu de ir até o local e reencontrou a companheira na avenida Marechal Floriano. A denúncia relata que o homem estava irritado e passou a agredi-la com socos na cabeça e no rosto.

A mulher também sofreu injúrias e foi empurrada para o chão. Ao gritar por socorro, chamou a atenção de pessoas que moravam próximas. Quem tentou ajudá-la foi agredido. A vítima fatal chegou perto do agressor com uma arma de fogo. O réu conseguiu desarmá-la e disparou um tiro na sua nuca.

