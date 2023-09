Rio Grande do Sul Saiba como fazer doações para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Entre os itens que podem ser doados, estão: alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, roupas de cama, garrafas de água e colchões. (Foto: Divulgação)

O governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Porto Alegre estão arrecadando doações para os milhares de gaúchos atingidos pelos temporais que castigaram o Estado nesta semana. O Vale do Taquari foi a região mais afetada pelas fortes chuvas.

Na Capital, os donativos podem ser entregues até até domingo (10) no Centro Administrativo Municipal (rua General João Manoel, 157, no Centro) e na Coordenação da Defesa Civil Municipal (rua Dr. Barcelos, 1.691, no bairro Camaquã), além dos pontos de coleta da Campanha do Agasalho.

No interior do Estado, a população pode entregar as doações em todos os pontos da Campanha do Agasalho. Podem ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, roupas de cama, cobertores, toalhas de banho, garrafas de água e colchões. No caso específico da doação de colchões, a entrega deve ser feita na Central de Doações da Defesa Civil do RS, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

