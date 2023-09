Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul volta a ter chuva forte

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nesta sexta, a formação de uma nova frente fria espalha a chuva sobre o Sul do Brasil Foto: Freepik Nesta sexta, a formação de uma nova frente fria espalha a chuva sobre o Sul do Brasil. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novas áreas de nuvens carregadas se formaram nesta quinta-feira (7) no Rio Grande do Sul, com potencial para provocar mais temporais, principalmente na Região Centro-Sul do Estado, de acordo com a Climatempo.

No Norte do Estado e na Região Metropolitana de Porto Alegre, o sol até pode aparecer um pouco neste feriado de 7 de Setembro, mas a chuva ocorre a qualquer hora do dia e também pode ser forte. No Litoral Sul, as rajadas de vento podem chegar a 90 quilômetros por hora.

Na tarde de quarta-feira (6), as imagens de satélite já começaram a mostrar a expansão das nuvens carregadas sobre o Estado.

Nova frente fria

Para esta sexta-feira (8), espera-se a formação de uma nova frente fria que vai espalhar ainda mais a chuva sobre o Sul do Brasil. Há previsão de chuva em todo o Rio Grande do Sul, principalmente na Serra e no Planalto. As outras áreas podem até ter alguns períodos com a presença do sol.

No sábado (9), a Região Metropolitana de Porto Alegre, a Serra, o Planalto e o Litoral Norte do Rio Grande do Sul terão predomínio de céu nublado e chuva, que pode ser forte em alguns momentos.

Para o domingo (10), com o afastamento da frente fria, a previsão é de que o sol reapareça sobre todo o Rio Grande do Sul . Mesmo assim, algumas pancadas de chuva com raios podem voltar a acontecer à tarde e à noite nas regiões Central e Oeste do Estado. Não há previsão de chuva para a Grande Porto Alegre durante o domingo.

Porto Alegre

Segundo a Climatempo, nesta sexta, em Porto Alegre, o tempo deve ficar chuvoso pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. As temperaturas variam entre 16°C e 22°C.

Para o sábado, a previsão na Capital é de tempo nublado com chuva pela manhã. À tarde, pode garoar. O tempo abre, devagar, à noite. Os termômetros marcam entre 10°C e 17°C. Já o domingo será de sol, com temperaturas entre 12°C e 22°C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-volta-a-ter-chuva-forte/

Rio Grande do Sul volta a ter chuva forte

2023-09-07