Mundo Estudo revela que a humanidade quase foi extinta há cerca de 900 mil anos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Pesquisadores argumentam que a população humana passou por um período de declínio acentuado entre 930 mil e 813 mil anos atrás Foto: Freepik Pesquisadores argumentam que a população humana passou por um período de declínio acentuado entre 930 mil e 813 mil anos atrás. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Um novo estudo publicado na revista científica Science afirma que a humanidade quase foi extinta há cerca de 900 mil anos, quando a população global se reduziu a cerca de 1.280 indivíduos reprodutores.

Liderado por pesquisadores da China, Itália e Estados Unidos, o estudo usou uma nova técnica de análise genética para reconstruir a história demográfica da humanidade. Na publicação, os pesquisadores argumentam que a população humana passou por um período de declínio acentuado entre 930 mil e 813 mil anos atrás.

Durante esse período, a população global foi reduzida em cerca de 98%. Os cientistas acreditam que esse declínio foi causado por uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas e secas prolongadas.

O declínio da população continuou por cerca de 117 mil anos, até que a população humana começou a se recuperar há cerca de 813 mil anos. “Essa nova descoberta abre um novo campo na evolução humana”, diz o autor sênior do estudo, Yi-Hsuan Pan, especialista em genômica evolutiva e funcional da East China Normal University.

“Isso porque esse achado evoca muitas questões, tais como quais foram os locais onde esses indivíduos viveram, como superaram as mudanças climáticas catastróficas e se a seleção natural durante esse evento de ‘gargalo’ acelerou a evolução do cérebro humano”, acrescentou.

O estudo também revelou que o período de declínio da população humana coincidiu com um evento de especiação, no qual duas linhagens de humanos se separaram e se tornaram espécies distintas. Os pesquisadores acreditam que esse evento de especiação pode ter sido causado pelo isolamento geográfico das duas linhagens e o desenvolvimento de novas tecnologias, como o controle do fogo.

A primeira evidência do uso do fogo para cozinhar alimentos data de 780 mil anos atrás no que hoje é Israel. No estudo, um modelo computacional foi usado para inferir o tamanho das populações em pontos específicos do passado. O modelo usa a vasta quantidade de informações contidas nos genomas humanos modernos sobre a variação genética ao longo do tempo. A equipe de cientistas também usou sequências genéticas de 10 populações africanas e 40 não africanas.

Apesar disso, a pesquisa ainda deixa algumas perguntas sem resposta. Por exemplo, os pesquisadores não sabem exatamente onde a população humana se recuperou após esse declínio. Também não sabem como os eventos de mudança climática e especiação se relacionaram entre si.

