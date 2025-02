“O Papa está fora de perigo? Não. É uma infecção importante, com tantos micróbios, em um senhor de 88 anos”, disse Sergio Alfieri durante a entrevista coletiva no Gemelli. “Mas se a pergunta é “ele está em perigo de vida”, a resposta é “não””.

Os médicos acrescentaram que também não há evidências de sepse que, segundo eles, continua sendo a maior preocupação. A sepse é uma complicação de uma infecção que pode levar à falência de órgãos e à morte.

Ainda segundo o médico, ele não está conectado a nenhum aparelho de respiração e tem apresentado bom humor.

“O Papa é durão. Quantas outras pessoas suportariam tantas infecções com a carga de compromissos dele?”, disse Alfieri, reiterando, apesar disso, que o Pontífice é um “paciente frágil”, devido à idade.

O Pontífice, que foi internado quatro vezes nos últimos quatro anos, já enfrentou uma pneumonia, em março de 2023, que lhe rendeu uma hospitalização de urgência, e foi determinada como uma forma “aguda e grave” da doença, “localizada na parte inferior dos pulmões”. Na época, em conversa com repórteres após sua alta, afirmou ter se lembrado do que lhe disse um fiel anos antes: “Padre, eu vi a morte chegando, e ela é feia, hein!”.

Nos dois anos seguintes, a saúde do argentino se deteriorou, com acidentes domésticos e os problemas nos joelhos e quadris, fazendo com que precisasse se locomover uma cadeira de rodas, enquanto ostentava uma aparência cada vez mais cansada. As baixas temperaturas na Itália também propiciam mais doenças respiratórias, o que fez com que os médicos, de acordo com a agência Ansa, lhe recomendassem evitar qualquer tipo de contato com o ar fresco nesses meses de inverno.

Em 2024, mesmo com problemas de saúde, ele fez uma viagem de 12 dias por quatro países da Ásia e Oceania, a maior de seu papado em duração e distância. No ano passado, o Vaticano afirmou que ele tem a intenção de viajar à Turquia este ano e, antes da internação, tinha prevista uma intensa agenda relacionada ao Ano do Jubileu da Igreja Católica. Seus próximos eventos públicos foram cancelados.