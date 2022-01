Agro Condições climáticas agravam as dificuldades no desenvolvimento da soja no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Em algumas lavouras, há morte de plantas ainda na fase inicial do cultivo Foto: Carina Venzo Cavalheiro/Divulgação Em algumas lavouras, há morte de plantas ainda na fase inicial do cultivo - Foto: Carina Venzo Cavalheiro. (Foto: Carina Venzo Cavalheiro/Divulgação) Foto: Carina Venzo Cavalheiro/Divulgação

As condições climáticas agravaram as dificuldades no desenvolvimento da soja no Rio Grande do Sul. Em algumas lavouras, há morte de plantas ainda na fase inicial do cultivo, conforme o último Informativo Conjuntural divulgado pela Gerência de Planejamento da Emater/RS-Ascar.

Os cultivos avançam no ciclo, com 30% em floração, 7% cento em enchimento de grãos e 63% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo. O plantio atinge 97% da área total estimada para o Estado.

Milho

O tempo seco acelerou o processo de maturação e secagem dos grãos, fazendo avançar o percentual da área colhida de milho para 27% na média estadual. Os resultados obtidos são variáveis, dependendo do sistema de cultivo, irrigado ou sequeiro, e da maior ou menor incidência da estiagem durante o ciclo da cultura.

Outros 25% estão em fase de maturação, 26% em enchimento de grãos, 8% em floração e 14% em germinação e desenvolvimento vegetativo. Assim como a soja, o plantio ainda não foi concluído e falta 4% da área total estimada no Estado.

Os menores rendimentos são obtidos em lavouras de milho não irrigadas cultivadas ao Norte, no Centro e no Oeste do Estado. Parte dos produtores optou por não colher grãos, em função do custo da operação e da baixa qualidade do produto obtido: poucas espigas malformadas e grãos com tamanho reduzido. Essas lavouras são destinadas ou à confecção de silagem de planta inteira ou ao pastejo direto.

Arroz

O plantio do arroz está concluído no RS, e 70% da cultura encontra-se em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, 24% em floração e 6% em enchimento de grãos.

