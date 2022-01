Rio Grande do Sul “Não podemos baixar a guarda para o vírus”, diz o governador Eduardo Leite

Por Marcelo Warth Neto | 22 de janeiro de 2022

"Cada um precisa fazer a sua parte, seguindo os protocolos obrigatórios e recomendados", destacou Leite.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que “não podemos baixar a guarda para o vírus”, ao destacar o aumento de casos confirmados de Covid-19 no Estado em decorrência da variante ômicron.

“Faço um apelo e conto com o teu apoio. Cada um precisa fazer a sua parte, seguindo os protocolos obrigatórios e recomendados. Eles têm uma razão de ser e precisam ser seguidos”, afirmou Leite nas redes sociais.

“Ainda é uma situação que exige extremo cuidado e não podemos deixar de lado o uso da máscara, a higiene das mãos, a preferência por ambientes arejados e a busca pela vacinação”, prosseguiu o governador.

Na quarta-feira (19), o governo gaúcho emitiu alertas para 12 Regiões Covid com grande aumento de casos de coronavírus e maior ocupação de leitos: Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana.

A decisão foi tomada pelo Gabinete de Crise com base nos indicadores do Sistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Estado.

Neste mês, Leite testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. No dia 15, após cumprir isolamento, ele anunciou que estava recuperado da doença.

