Condomínio conhecido como "ilha do tráfico de drogas" é alvo de operação policial no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Mais de 60 policiais participaram da ação no bairro São Miguel Foto: Polícia Civil/Divulgação Mais de 60 policiais participaram da ação no bairro São Miguel. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta -feira (1º), a Operação Creta em um condomínio no bairro São Miguel, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O local, conhecido como “ilha do tráfico de drogas”, é dominado por uma facção criminosa.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária. Mais de 60 policiais participaram da ação, que teve o objetivo de coletar elementos para subsidiar a investigação de uma tentativa de homicídio no condomínio, onde um homem foi espancado e torturado. Quatro bandidos foram presos durante a operação. Os agentes também apreenderam drogas.

“Na data do crime, a vítima foi espancada e torturada dentro do condomínio e conseguiu fugir quando estava sendo levada pelos criminosos para ser executada em outro local, fora do conjunto residencial. O veículo utilizado no transporte e o local da tortura serão objetos de perícia”, informou a polícia.

De acordo com a investigação, a organização criminosa que atua no condomínio também estaria por trás de outros homicídios ocorridos em São Leopoldo.

