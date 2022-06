Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul coloca cinco imóveis à venda

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Quatro imóveis localizam-se no Centro de Porto Alegre e um em Santa Maria Foto: Reprodução Quatro imóveis localizam-se no Centro de Porto Alegre e um em Santa Maria. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Cinco imóveis – três lojas, um apartamento e uma sala comercial – que pertenciam ao Ipergs (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) serão colocados à venda pelo governo no dia 9 deste mês, às 14h.

Quatro imóveis localizam-se no Centro de Porto Alegre e um no bairro Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria. Somado, o valor de referência dos cinco imóveis, que serão ofertados em licitação na modalidade de concorrência, chega a R$ 665,8 mil.

Os interessados devem encaminhar, seguindo as regras do edital, dois envelopes: um de habilitação, no qual constarão os documentos de identificação, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, e a guia de arrecadação paga, no valor de 5% do valor do imóvel, a título de caução; e outro contendo a proposta. No caso de não ser declarado vencedor no certame, o interessado poderá solicitar a devolução da caução.

