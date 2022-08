Futebol Confederação Brasileira de Futebol propõe perda de pontos como punição ao racismo e cria campanha com atletas

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Medida foi anunciada durante o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, promovido pela entidade nesta quarta-feira Foto: Lucas Figueiredo/CBF Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, nesta quarta-feira (24), que vai propor aos clubes das quatro divisões nacionais que casos de racismo sejam punidos com a perda de pontos a partir do próximo ano.

A proposta precisa de aprovação do Conselho Técnico, formado pelos clubes do país. Além disso, a entidade apresentou campanha de publicidade com os dizeres “por um futebol e por uma sociedade antirracista”.

Em discurso no Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que “alcançaremos aquilo que é um ponto ideal no Brasil que é a sociedade assimilar esses conceitos [racismo e violência], para além de punição dos clubes, dos atletas, das torcidas, mas que seja algo na sociedade, com aplicação das leis”.

“É uma construção de tijolo por tijolo, até que cheguemos a uma sociedade em que isso não seja tolerado e aceitável”, concluiu Pacheco.

