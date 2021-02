Economia Confederação de indústrias defende retomar redução de jornada e salário

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Programa foi criado em 2020 em razão da pandemia e deixou de vigorar em 31 de dezembro. (Foto: Marcello Casal/EBC)

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) defende, em documento a ser divulgado nesta sexta-feira (12), a retomada do programa que permitia redução da jornada de trabalho e do salário em razão da pandemia.

O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi criado em 2020 e vigorou até 31 de dezembro do ano passado, quando também deixou de vigorar o decreto de calamidade pública.

Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 9,8 milhões de trabalhadores aderiram ao programa no ano passado. O documento da CNI reúne, ao todo, 25 propostas para a redução do chamado “Custo Brasil” Pelas regras do programa, o governo repôs parte das perdas dos trabalhadores por meio do BEM (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda).

A CNI afirma que “o agravamento do quadro de saúde pública e da incerteza econômica” justifica a recriação do programa, “de modo a contribuir com a continuidade das atividades econômicas e da manutenção de postos de trabalho”.

“O cenário de segunda onda de contágio, com aumento de pessoas infectadas, mortes e internações, faz com que persistam situações de fechamento de estabelecimentos ou restrições de funcionamento impostas pelo poder público, o que deixa mais crítica a situação de muitas empresas que não conseguiram normalizar suas atividades”, diz o documento.

Congresso

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou em janeiro um projeto de lei para recriar o programa por mais seis meses. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e, além disso, ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Redução do “Custo Brasil”

O documento da CNI apresenta outras propostas e defende a adoção de “medidas que permitam adaptações imediatas de rotinas pelas empresas para a retomada do emprego, da produção e da produtividade”.

A entidade também defende “medidas de curto e médio prazos de modernização, simplificação e eficiência das relações do trabalho”. De acordo com a CNI, a expectativa do setor é que as medidas já no Congresso Nacional sejam aprovadas e implementas o mais breve possível.

Entre outras sugestões, a CNI recomenda: aprovação da reforma tributária, substituindo tributos sobre o consumo (PIS/Cofins, ICMS, ISS e IPI) por um IVA (Imposto sobre Valor Adicionado); redução da alíquota do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da CSLL, compensando a queda de arrecadação com a tributação de lucros e dividendos; aprovação da reforma administrativa com foco no aumento da competitividade do setor público.

Aprovação da PEC 186 (PEC Emergencial), que cria mecanismos de contenção de despesas pelos governos; extensão dos programas emergenciais de financiamento, como o Pronampe e o Peac; aprovação do marco legal nacional para o licenciamento ambiental; instituição do marco legal de recuperação judicial das micro e pequenas empresas.

