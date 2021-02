Brasil Mesmo com a pandemia e quarentena, assassinatos crescem 5% no Brasil em 2020

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

País registra um aumento nos crimes violentos após dois anos consecutivos de queda Foto: Reprodução País registra um aumento nos crimes violentos após dois anos consecutivos de queda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020 na comparação com 2019, após dois anos consecutivos de queda. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo site G1, com base nos dados oficiais dos 26 Estados e do Distrito Federal.

No ano passado, foram registradas 43.892 mortes violentas, contra 41.730 em 2019. Ou seja, 2.162 mortes a mais. Estão contabilizadas no número as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

O aumento de mortes aconteceu mesmo durante a pandemia do coronavírus e foi puxado principalmente pelo Nordeste, que teve um aumento expressivo nos assassinatos: 20%. É importante ressaltar que a região também foi a grande responsável pela queda de mortes nos últimos dois anos.

A região Sul também teve uma leve alta. Já nas outras regiões (Norte, Centro-Oeste e Sudeste), o número de crimes violentos foi menor na comparação com o ano anterior. A região Norte teve a queda mais acentuada: – 11%. Ao todo, mais da metade dos estados registrou uma alta. Houve aumento dos assassinatos em 14 unidades da federação.

Os dados apontam que: houve 43.892 assassinatos em 2020, o que significa 2.162 mortes a mais que em 2019; a região Nordeste foi a principal responsável pela alta no País: 20% de aumento; o Ceará foi o destaque negativo, com um aumento de 81% nas mortes; 14 Estados apresentaram alta de assassinatos no período; 4 Estados tiveram altas superiores a 15%: Paraíba, Piauí, Maranhão e Ceará; a maior queda se deu na região Norte: -11%; o Pará foi o estado com a maior diminuição de mortes: -19%.

O que dizem os dados

Para Bruno Paes Manso, do NEV-USP, variações bruscas nos indicadores, como as ocorridas nos estados do Nordeste principalmente, não costumam estar ligadas necessariamente a questões estruturais, como nível de educação da população, desigualdade, renda, entre outros fatores que costumam produzir efeitos de médio e longo prazo.

Para Samira Bueno e Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números indicam que o país perdeu a oportunidade de transformar a redução dos homicídios verificada em 2018 e 2019 em um ciclo virtuoso.

Além da dinâmica do crime organizado e do fato de o Brasil ser uma importante rota de passagem para o escoamento da cocaína para a Europa, o que tem ampliado os conflitos, eles apontam leis e decretos que afrouxaram o controle de armas como um agravante para o cenário da violência.

