Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Estudantes com diagnósticos de Covid ou aqueles prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, tiveram o direito de solicitar uma nova prova Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Estudantes com diagnósticos de Covid ou aqueles prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, tiveram o direito de solicitar uma nova prova. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os resultados dos pedidos de reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020, no formato impresso, serão divulgados nesta sexta-feira (12) na Página do Participante.

O endereço é: https://enem.inep.gov.br/participante/. Candidatos que tiveram diagnóstico de Covid-19 ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, na aplicação de 17 e 24 de janeiro, tiveram direito a pedir uma nova prova.

Os pedidos foram analisados individualmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem. A reaplicação está prevista em edital e ocorre em todas as edições. Para o Enem 2020, ela será em 23 e 24 de fevereiro.

A prova é feita na mesma data do Enem para pessoas privadas de liberdade, o Enem PPL, e tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, mas com questões diferentes.

Reaplicação do Enem digital

Nesta sexta-feira termina o prazo para os candidatos inscritos no Enem digital pedirem a reaplicação do exame. As provas neste formato foram feitas em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os pedidos também devem ser feitos na Página do Participante. A reaplicação do Enem digital ocorrerá em 23 e 24 de janeiro, e será no formato impresso.

