Brasil Conferência do Clima (COP30 Amazônia): “Querem nos amontoar como animais”, reclama dirigente de ONG global sobre crise de hospedagens

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Indiana Rachitaa Gupta diz que 80% da DCJ ainda não têm acomodação confirmada. (Foto: Divulgação)

Coordenadora de uma das ONGs ambientais mais importantes do Sul Global, a indiana Rachitaa Gupta acusa a presidência da COP30 de estar “desconectada da realidade” diante do problema das acomodações em Belém, sede da conferência. Gupta explicou que 80% dos 250 integrantes da DCJ (Campanha para Demandar Justiça Climática) ainda não têm hospedagem confirmada na capital do Pará e aponta que os altos custos ameaçam a presença da sociedade civil no encontro.

1. Qual a importância da presença da sociedade civil em uma COP?

A sociedade civil é fundamental na linha de frente da crise climática. Somos os primeiros a exigir reparação de perdas e danos, a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, o financiamento climático, além de termos levantado a demanda por US$ 5 trilhões para combater a crise climática no ano passado. É crucial garantir uma participação ativa e significativa da sociedade civil na COP.

2. Por que a questão das hospedagens chama tanta atenção este ano?

Este é o primeiro ano em que a logística da COP está especialmente desafiadora, principalmente para o Sul Global. A COP27, realizada em Sharm el-Sheikh (Egito), foi difícil, mas a presidência se esforçou para proporcionar acomodações viáveis. Baku, no Azerbaijão, também foi complicada, mas a presidência trabalhou conosco para encontrar soluções. No entanto, este ano, a presidência ainda não conseguiu resolver a maioria dos desafios logísticos, sendo o maior deles a questão da acomodação.

3. Como tem sido o contato com a presidência da COP?

Tivemos várias conversas com a presidência, que sempre promete resolver os desafios logísticos e garantir acomodações acessíveis. No entanto, os prazos continuam sendo descumpridos, e as plataformas lançadas não são de fato acessíveis. Mais de 80% dos nossos integrantes ainda não têm acomodação. A presidência parece desconectada da realidade, e não conseguimos entender como isso ainda não foi resolvido.

4. A presidência alega que a oferta aumentou com o lançamento de uma plataforma oficial, e também planeja converter escolas e imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Isso é suficiente?

A solução proposta de converter escolas e prédios em dormitórios improvisados não é adequada. Isso não é seguro nem higiênico. A proposta é amontoar as pessoas em condições precárias, o que não é aceitável. Considerando que o Brasil está sediando a COP, é surpreendente a falta de preparação logística para acomodar a sociedade civil, especialmente com um grande número de participantes esperados.

5. Há outras preocupações logísticas?

O custo geral para participar da COP este ano é alto, e ainda não há planos claros para transporte. Normalmente, são criados serviços dedicados para garantir o deslocamento dos delegados, mas até agora não houve compromisso sério com isso. A presidência sugeriu algo, mas as soluções apresentadas não atendem às necessidades da sociedade civil, especialmente do Sul Global, que não pode arcar com o custo de transporte.

6. Como está a logística para a Cúpula dos Povos, que promete atrair até 20 mil pessoas em Belém?

A Cúpula dos Povos, que ocorrerá paralelamente à COP, representa um novo desafio logístico. Estima-se que 50 mil pessoas estarão na COP e um número igual estará fora dela, o que exige uma infraestrutura significativa. No entanto, até agora não recebemos informações claras sobre como esses desafios serão enfrentados. As informações são do jornal O Globo.

