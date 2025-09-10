Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Conferência do Clima (COP30 Amazônia): “Querem nos amontoar como animais”, reclama dirigente de ONG global sobre crise de hospedagens

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Indiana Rachitaa Gupta diz que 80% da DCJ ainda não têm acomodação confirmada. (Foto: Divulgação)

Coordenadora de uma das ONGs ambientais mais importantes do Sul Global, a indiana Rachitaa Gupta acusa a presidência da COP30 de estar “desconectada da realidade” diante do problema das acomodações em Belém, sede da conferência. Gupta explicou que 80% dos 250 integrantes da DCJ (Campanha para Demandar Justiça Climática) ainda não têm hospedagem confirmada na capital do Pará e aponta que os altos custos ameaçam a presença da sociedade civil no encontro.

1. Qual a importância da presença da sociedade civil em uma COP?

A sociedade civil é fundamental na linha de frente da crise climática. Somos os primeiros a exigir reparação de perdas e danos, a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, o financiamento climático, além de termos levantado a demanda por US$ 5 trilhões para combater a crise climática no ano passado. É crucial garantir uma participação ativa e significativa da sociedade civil na COP.

2. Por que a questão das hospedagens chama tanta atenção este ano?

Este é o primeiro ano em que a logística da COP está especialmente desafiadora, principalmente para o Sul Global. A COP27, realizada em Sharm el-Sheikh (Egito), foi difícil, mas a presidência se esforçou para proporcionar acomodações viáveis. Baku, no Azerbaijão, também foi complicada, mas a presidência trabalhou conosco para encontrar soluções. No entanto, este ano, a presidência ainda não conseguiu resolver a maioria dos desafios logísticos, sendo o maior deles a questão da acomodação.

3. Como tem sido o contato com a presidência da COP?

Tivemos várias conversas com a presidência, que sempre promete resolver os desafios logísticos e garantir acomodações acessíveis. No entanto, os prazos continuam sendo descumpridos, e as plataformas lançadas não são de fato acessíveis. Mais de 80% dos nossos integrantes ainda não têm acomodação. A presidência parece desconectada da realidade, e não conseguimos entender como isso ainda não foi resolvido.

4. A presidência alega que a oferta aumentou com o lançamento de uma plataforma oficial, e também planeja converter escolas e imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Isso é suficiente?

A solução proposta de converter escolas e prédios em dormitórios improvisados não é adequada. Isso não é seguro nem higiênico. A proposta é amontoar as pessoas em condições precárias, o que não é aceitável. Considerando que o Brasil está sediando a COP, é surpreendente a falta de preparação logística para acomodar a sociedade civil, especialmente com um grande número de participantes esperados.

5. Há outras preocupações logísticas?

O custo geral para participar da COP este ano é alto, e ainda não há planos claros para transporte. Normalmente, são criados serviços dedicados para garantir o deslocamento dos delegados, mas até agora não houve compromisso sério com isso. A presidência sugeriu algo, mas as soluções apresentadas não atendem às necessidades da sociedade civil, especialmente do Sul Global, que não pode arcar com o custo de transporte.

6. Como está a logística para a Cúpula dos Povos, que promete atrair até 20 mil pessoas em Belém?

A Cúpula dos Povos, que ocorrerá paralelamente à COP, representa um novo desafio logístico. Estima-se que 50 mil pessoas estarão na COP e um número igual estará fora dela, o que exige uma infraestrutura significativa. No entanto, até agora não recebemos informações claras sobre como esses desafios serão enfrentados. As informações são do jornal O Globo.

tags: Brasilem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Ministro do Supremo Flavio Dino aciona a Polícia Federal após receber graves ameaças pela internet
https://www.osul.com.br/conferencia-do-clima-cop30-amazonia-querem-nos-amontoar-como-animais-reclama-dirigente-de-ong-global-sobre-crise-de-hospedagens/ Conferência do Clima (COP30 Amazônia): “Querem nos amontoar como animais”, reclama dirigente de ONG global sobre crise de hospedagens 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Tecnologia iPhone 17 vem aí: como os novos recursos do iOS 26 com IA devem impulsionar o aparelho. Entenda

Tecnologia Endividados pedem ajuda à Inteligência Artificial para sair do vermelho

Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”

Notícias Ministro do Supremo Flavio Dino aciona a Polícia Federal após receber graves ameaças pela internet